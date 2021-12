Europese Commissie wil illegale migranten terugsturen over grens

De Europese Commissie wil het doorreizen van illegale migranten naar andere lidstaten aan banden leggen. Een aanpassing van de Schengenregels moet het mogelijk maken migranten in de grensstreek op te pakken en terug te sturen.

De coronapandemie leidde de voorbije twee jaar tot niet gecoördineerde sluitingen van de grenzen tussen de 26 landen die behoren tot de Schengenzone. Die kakofonie en de economische en de maatschappelijke schade die ermee gepaard ging, wil de Europese Commissie in de toekomst vermijden. 'Met een aanpassing van de Schengenregels zullen grenscontroles alleen een ultiem redmiddel zijn, gebaseerd op een gemeenschappelijke evaluatie van gezondheids- of andere dreigingen en beperkt tot wat nodig is', zei Europees commissaris voor Migratie Ylva Johansson dinsdag.

De Schengenzone van vrij verkeer geldt als een van de kroonjuwelen van de Europese samenwerking. Wie van Litouwen naar Portugal reist, wordt geen enkele keer meer gecontroleerd aan een binnengrens. Maar de migratiecrisis van 2015, de terreurdreiging in 2016 en de coronacrisis wierpen telkens nieuwe blokkades op. Zes landen - Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden - houden al sinds 2015 grenscontroles in stand. Omdat ze beroep doen op uitzonderlijke omstandigheden, moet de beslissing over de controles na zes maanden telkens worden hernieuwd.

Concreet wil de Commissie controles aan de binnengrenzen zo veel mogelijk vermijden en de buitengrens veiliger maken. Frankrijk zit in de eerste helft van 2022 de Europese minister- en expertenvergaderingen voor en heeft eigen ideeën. President Emmanuel Macron maakt van veiligheid een van de hoofdthema's van het Franse EU-voorzitterschap. Hij lanceerde het voorstel om illegale migratie niet via controles aan de grens aan te pakken, maar wel in de zone vlak bij de grens. De maatregel moet de toenemende secundaire migratie in de Europese Unie een halt toeroepen.

De Commissie pleit voor een betere samenwerking tussen politiediensten in de grensregio's, zodat illegale migranten die doorreizen naar andere lidstaten snel gevat kunnen worden en teruggebracht naar het land vanwaar ze kwamen.

De Commissie pleit voor een betere samenwerking tussen politiediensten in de grensregio's, zodat illegale migranten die doorreizen naar andere lidstaten in de hoop daar asiel te krijgen, snel gevat kunnen worden en teruggebracht naar het land vanwaar ze kwamen. De Commissie eist wel dat tussen de twee landen een akkoord bestaat voor dat terugsturen, maar die maatregel is een regelrechte breuk met de huidige praktijk.