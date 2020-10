Europese Commissie wil vaccins prioritair voor bepaalde groepen

Afhankelijk van de resultaten van de lopende fase 3-testen zouden de eerste vaccins begin 2021 beschikbaar kunnen zijn, heeft commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides donderdag gezegd. Maar voor het zover is, maken de lidstaten best afspraken over een gecoördineerde uitrol. 'We stellen voor wie eerst gevaccineerd zou moeten worden, hoe de vaccins eerlijk verdeeld kunnen worden en hoe de kwetsbaarste personen beschermd kunnen worden', legt Commissievoorzitster Ursula von der Leyen uit. 'Als we willen dat onze vaccinatie succesvol is, moeten we nu voorbereidingen treffen.'