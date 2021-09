Europese Commissie wil versoepeling staatssteunregels verlengen

In maart vorig jaar versoepelde de Commissie in allerijl de strenge regels over overheidssteun op de Europese eenheidsmarkt. Zo kregen de lidstaten ruime mogelijkheden om hun economieën overeind te houden in lockdowntijden. Anderhalf jaar later is de Europese economie sterk aan het opveren, maar de Commissie wil de bestaande versoepelingen niettemin verlengen tot 30 juni 2022.