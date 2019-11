Europese Investeringsbank stapt uit fossiele energie

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat niet langer investeren in fossiele energie en alle activiteiten in lijn brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Na een marathonvergadering in Luxemburg krijgt de EIB toestemming van de EU-lidstaten om uit te groeien tot Europese klimaatbank. Tussen 2021 en 2030 gaat de bank 1.000 miljard euro investeren in het klimaat en energieprojecten. Vanaf 2025 zijn de helft van de operaties die de bank financiert klimaatinvesteringen. Nu is dat 28 procent.

Klimaatakkoord

De bank kapt eind 2021 volledig met de financiering van fossiele brandstoffen, ook gas. Die datum is een jaar later dan de bank zelf had gewild. In de plaats komt versnelde steun voor projecten die innovatie in propere energiebronnen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie stimuleren. Voor elektriciteitsopwekking komt er een heel strenge uitstootnorm, die geen ruimte meer lat voor klassieke steenkool-, ligniet- en gascentrales. Nieuwe gascentrales met lage uitstoot, zoals biogas, synthetisch gas en waterstofgassen, komen wel nog in aanmerking.