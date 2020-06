Europese Rekenkamer kritisch voor kostprijs Seine-Scheldeproject

De EU-lidstaten kozen in 2013 een reeks verkeerscorridors die tegen 2030 operationeel moeten zijn. De Europese Rekenkamer fileert in een rapport acht van die miljardenprojecten, waaronder het voor de Vlaamse binnenvaart belangrijke Seine-Scheldeproject .

De acht projecten hebben een waarde van 54 miljard euro, maar de kostprijs swingt met een stijging van 47 procent de pan uit. De achterstand beloopt gemiddeld elf jaar. Nu al is zeker dat zes van de acht vervoersassen niet klaar zijn in 2030. Volgens het Rekenhof moet de Europese Commissie meer toezien op de projecten en de lidstaten beter aansturen.

Maar de planning van zo'n megaprojecten is complex wegens de politieke besluitvorming, technische elementen, diverse vergunningen, milieu-vereisten en publieke consultaties. De 'procedure voor complexe projecten' van de Vlaamse overheid om alle belanghebbenden te betrekken vindt de Rekenkamer wel een 'voorbeeld van een goede praktijk'. Die procedure werd onder meer gebruikt voor de verbreding en uitdieping van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Ze voorziet in transparantie -maximaal vier jaar voor analyses - maar zonder de mogelijkheid eerdere beslissingen te betwisten.

Voor de aanleg van het kanaal Seine-Noord-Europa, cruciaal in het Seine-Scheldeproject, zijn de kosten bijna verdrievoudigd. Het opzet is veranderd in een netwerk van 1.100 kilometer aan binnenwateren. De Europese Rekenkamer noteert ook positieve effecten op het vlak van stadsvernieuwing van hele wijken in Kortrijk en Harelbeke. Minpunt is de ontbrekende waterwegverbinding naar de haven van Zeebrugge, waardoor diepzeecontainers niet van het net kunnen gebruikmaken.