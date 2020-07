Europese budgetdeal beperkt impact op Belgische factuur

België krijgt meer dan 5 miljard euro uit de nieuwe Europese herstelpot. De budgettaire impact van de Europese ambities is met 1,16 miljard euro per jaar minder zwaar dan gevreesd.

De Belgische bijdrage aan de Europese begroting stijgt netto met 1 miljard euro per jaar, bovenop de huidige 3,3 miljard euro. Dat verklaarde premier Sophie Wilmès op een persbriefing na de Europese top. Het cijfer loopt minder hoog op dan gevreesd. De voorbije maanden werd gerekend op een extra bijdrage van 1,7 miljard per jaar.

Wat België als kleine, open economie via de Europese interne markt terugkrijgt is vele malen groter, voegt Wilmès toe. Die Belgische bijdrage is goed voor minder dan 1 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van ons land. De voordelen van de interne markt worden geschat op 56,49 miljard euro of bijna 11 procent van het Belgische bni.

Meerjarenbegroting

De Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar beloopt 1.074 miljard euro. De opbrengsten voor ons land van de belangrijkste programma's uit die Europese begroting zouden goed zijn voor 18,3 miljard euro.

Wel problematisch, zeker voor Vlaanderen, is de stevige knip in het innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon. Vlaamse kennisinstellingen zijn daar zeer bezorgd over. Ook het transitiefonds voor het klimaat wordt meer dan gehalveerd.

België zal wel kunnen rekenen ook op de voorziene brexitreserve van 5 miljard euro. De Europese Commissie beslist in het najaar hoe dat geld verdeeld zal worden.

Het bedrag voor de regionale subsidies de komende zeven jaar zal met bijna 2,4 miljard euro op hetzelfde niveau blijven als de voorbije periode, waarvan 849 miljoen voor Vlaanderen. Dat is te danken aan een forfaitair extraatje van 200 miljoen euro voor drie Waalse regio's in transitie en Limburg. De enveloppe voor landbouw daalt fors, maar ook hier krijgt België een forfaitaire compensatie van 100 miljoen euro.

Meer douanegelden

Positief is dat België voortaan niet 20 maar 25 procent van de douaneheffingen in zijn havens kan behouden; de overige 75 procent van die douane-opbrengsten worden doorgestort aan Europa. Dat is jaarlijks 125 miljoen extra of samen 625 miljoen aan douane-inkomsten voor ons land. De brexit zal de douane-inkomsten een extra boost geven.

België zal wel moeten betalen voor de korting van in totaal 7,5 miljard euro die de grootste netto-betalers Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Finland jaarlijks krijgen op hun bijdrage aan de Europese begroting. Dat kost België jaarlijks zo'n 260 miljoen euro.

Herstelplan

De Europese leiders keurden ook een herstelfonds goed van 750 miljard euro om lidstaten snel uit de coronacrisis te helpen. Dat fonds bestaat voor 390 miljard euro uit transfers en 360 miljard euro uit leningen.

Het herstelplan moet centraal staan bij de vorming van de nieuwe regering. Sophie Wilmès Belgisch premier

België kan een goede 5 miljard euro tappen bij dit nieuw Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Om aan dat geld te geraken, zal ons land wel een herstelplan moeten indienen en dat moet ook de pijnpunten aanpakken uit het jaarlijks EU-rapport dat elke lidstaat krijgt. Het herstelplan moet centraal staan bij de vorming van de nieuwe regering, vindt premier Sophie Wilmès.