Europese clash over uitstootnormen duurt voort

Dertien uur lang ruzieden de Europese milieuministers dinsdag over de uitstootnormen voor wagens. Vandaag gaat de clash verder, ditmaal met het Europees Parlement.

Een dag na het alarmerende klimaatrapport van de VN-wetenschappers beraadden de 28 ministers zich gisteren in Luxemburg over het klimaatbeleid. Voor België, dat nochtans vier ministers van Leefmilieu telt, nam de ambassadeur bij de Europese Unie, Jan Hoogmartens, de honneurs waar.

Meteen bij de aanvang van de vergadering kwam het tot een frontale botsing tussen de landen die meer ambitie wensen in het klimaatdebat en de landen die op de rem staan. In die laatste groep zitten een groep Oost-Europese landen en Duitsland. Zij houden vast aan vervuilende bruinkoolcentrales en/of vrezen voor massaal banenverlies in de autosector als de uitstootnormen te zeer worden aangescherpt.

Weinig ambitie

De klimaatexperts van de Verenigde Naties toonden aan dat het mogelijk is de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, maar alleen met snelle en doorgedreven actie. Die urgentie klinkt niet door in de positie die de ministers aannamen met het oog op de VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice in december. De ministers wijken niet af van de beloftes die ze deden in het kader van het klimaatakkoord van Parijs: een vermindering van de CO2-uitstoot met 40 procent tegen 2030. De gezamenlijke verklaring verwijst wel naar het rapport van de experts van de Verenigde Naties, maar stelt een aanpassing van de klimaatambitie vooralsnog uit.

De Europese ministers verwijzen naar de grotere inspanningen die ze nu al beloven voor hernieuwbare energie (een aandeel in het energieverbruik van 32 procent tegen 2030) en energiebesparing (min 32,5 procent in vergelijking met 2005). De optelsom van die hogere doelen levert mathematisch een uitstootvermindering op met 45 procent tegen 2030, maar zelfs dat cijfer willen de ministers nog niet op papier zetten.

Bovendien wachten de Europese landen op de nieuwe klimaatstrategie voor de lange termijn die de Europese Commissie in november in petto heeft. Die strategie moet de Unie leiden naar een nuluitstoot in 2050. De Europese leiders hadden in maart om zo’n strategie gevraagd.

35 procent minder uitstoot wagens in 2030

Het moeilijkste element op de tafel van de ministers was om een gezamenlijke positie over de uitstootnormen voor wagens en bestelwagens te vinden. De Europese Commissie stelde vorig jaar voor om de uitstoot tegen 2025 te verminderen met 15 procent en tegen 2030 met 30 procent. De vermindering zou gelden tegenover de gemiddelde uitstoot van CO2 of koolstofdioxide in 2021.

Het Europees Parlement legde de lat vorige week hoger, met een vermindering van 20 procent in 2025 en 40 procent van de uitstoot in 2030. Bovendien zou 35 procent van het wagenpark tegen 2030 moeten bestaan uit voertuigen met een nul- of lage emissie.

De ministers bespraken gisteren een compromisvoorstel van min 20 procent in 2025 en min 35 procent in 2030. In dit plan wordt niet voorzien in quota voor elektrische of andere wagens met lage emissie. Zo kunnen tot 2030 ook hybride voertuigen mee de uitstootverlaging helpen te realiseren.

Duitsland ligt dwars

Al tijdens een eerste overlegronde in de ochtend lag Duitsland dwars. Minister voor Milieu Svenja Schulze, die behoort tot de sociaaldemocratische SPD, erkende dat ze voorstander is van meer ambitie maar dat ze zich houdt aan het regeringsstandpunt: een maximale vermindering van de uitstoot met 30 procent tegen 2020.

Oostenrijk, dat de ministervergadering voorzat, probeerde de hele dag een compromis te vinden dat zo breed mogelijk gedragen kon worden. Een beslissing over die uitstootnormen kan immers genomen worden met een meerderheid van stemmen.

Frankrijk, Nederland en Luxemburg voerden dan weer de forcing in de andere richting: een uitstootvermindering met minstens 40 procent. Een verdere afzwakking van het compromis laat in de avond werd door zeker tien landen weggeblazen. Zij verwezen verontwaardigd naar het VN-rapport.

Naar clash met Europees Parlement

Een half uur voor middernacht kon Oostenrijk dan toch op een gezamenlijk standpunt afkloppen. De min 35 procent voor wagens blijft behouden, met enkele uitzonderingsmaatregelen. Voor bestelwagens ligt de lat in 2030 op 30 procent.

Duitsland beef onvermurwbaar vasthouden aan de maximale 30 procent. Voor de Oost-Europese landen komt er soelaas, in de vorm van een bonussysteem dat de productie van elektrische wagens moet aanmoedigen. De zes meest ambitieuze landen, waaronder Nederland reageerden teleurgesteld op dit moeizaam bereikte akkoord.

Dit is niet het einde van de rit. Nu er een gezamenlijk standpunt is van de lidstaten, start een verzoeningsprocedure tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Dat overleg begint vandaag en dreigt eveneens op het scherp van de snee gevoerd te worden.