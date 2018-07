Europese gratis wifi vertraagd door technische problemen

Het plan van de Europese Commissie om duizenden gratis wifihotspots te installeren loopt minstens enkele maanden vertraging op. Dat komt door een domme fout in de online aanmeldingsprocedure.

‘Wifi4EU’, zoals het wifi-plan heet, is één van de maatregelen waarmee Europa wil tonen dat het wel degelijk een verschil kan maken in het leven van zijn burgers. Het werd in september vorig jaar met grote steun goedgekeurd door het Europees Parlement. Europa trok er een budget van 120 miljoen euro voor uit.

Maar met de uitvoering van het plan loopt het grondig fout. De Europese steden en gemeenten die in aanmerking wilden komen voor een gratis hotspot, waaronder ook honderden Belgische gemeenten, konden zich op 15 mei een eerste keer aanmelden op een speciale website. De toekenning van subsidies zou verlopen volgens het ‘first come, first served’ principe.

Maar op de betreffende portaalsite staat vandaag te lezen dat de procedure werd geannuleerd omwille van een ‘technische fout’. ‘Een nieuwe oproep voor aanvragen zal in de herfst van 2018 worden gelanceerd’, klinkt het.

Tijdzones

De krant Le Soir meldt vandaag dat de fout bij de leverancier van het aanmeldingssysteem lag. Die zou voor de bepaling van de volgorde van de aanvragen geen rekening hebben gehouden met de tijd in Brussel, maar met de klok op de lokale computer van de aanvragende gemeente. Een Portugese of Ierse stad die op hetzelfde moment een aanvraag indiende als een Belgische stad, zou daardoor toch eerder in de rij komen omdat de Portugese en Ierse tijdzones een uur voorlopen op de Belgische.