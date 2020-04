Europese grenswacht: 'Bodem illegale migratie lijkt bereikt'

Geopolitieke powerplay in onze achtertuin, een sprinkhanenplaag in Oost-Afrika en ook het coronavirus dreigen de illegale migratie naar Europa opnieuw aan te jagen. Dat staat in een rapport van de Europese grenswacht Frontex.

De coronacrisis heeft de twee allergrootste Europese uitdagingen, klimaat en migratie, uit het spotlicht geduwd. De Grote Lockdown heeft naast het legaal reizen ook de illegale migratie stilgelegd. Maar uiteindelijk kan het nieuwe coronavirus extra druk zetten op de poorten van Europa, stelt de Europese grenswacht Frontex in een vooruitblik op de belangrijkste migratietrends voor de komende jaren.

Frontex noemt het nieuwe coronavirus in zijn jaarrapport 2019 de grote onbekende om de impact te meten op het Europese grensmanagement. 'Zelfs de meest ontwikkelde landen met goed uitgebouwde zorgsystemen worstelen met de pandemie. Het is onduidelijk wat het effect zal zijn op regio's zonder stevig bestuursapparaat, uitgebouwde gezondheidszorg of sociaal-economische vuurkracht om de epidemie te bestrijden', luidt het.

Burgeroorlog

'Sommige landen zullen er misschien niet in slagen de orde te bewaren, wat kan leiden tot burgeroorlog of conflicten met andere staten. Een gevolg daarvan kan zijn nieuwe vluchtelingen- en migratiestromen, waarvan een deel zich richting Europa beweegt.'

'Een ander scenario is dat besmette mensen uit ontwikkelingslanden medische hulp proberen te zoeken in Europa. Waarbij ze uit puur lijfsbehoud voorbij gaan aan het feit dat ze mogelijk mensen besmetten op hun reis naar het Europese land waar ze naartoe trekken. Hoe dan ook, zolang er geen vaccin is, zal het virus de wereld rondgaan. Daarom wordt het noodzakelijk het grensmanagement te heroriënteren in de richting van gezondheidsscreenings', klinkt het nog.

Een mogelijk scenario is dat besmette mensen uit ontwikkelingslanden medische hulp proberen te zoeken in Europa. Frontex

Het nieuwe coronavirus is een onderdeel van een opmerkelijke analyse door Frontex van de evoluties in de migratiestromen naar Europa. Die zijn na de grote migratiecrisis in 2015, toen ruim anderhalf miljoen mensen illegaal Europa binnenkwam, jaar na jaar verder afgezwakt. 141.000 mensen zijn vorig jaar nog ontdekt toen ze illegaal te land of ter zee een van de Europese buitengrenzen overstaken. Het gaat om het laagste cijfer sinds 2013.

Maar Frontex denkt dat de bodem stilaan in zicht is. Daarbij verwijst de grenswacht naar de humanitaire catastrofe in de provincie Idlib in Noord-Syrië, met ruim 1 miljoen mensen die opgesloten zitten tussen strijdende vazallen van Rusland en Turkije. Dat laatste land trok met het uitbreken van de coronacrisis duizenden migranten terug van zijn grens met Griekenland, nadat de Turken ze eerst naar daar hadden gestuurd in een politiek machtsspel rond een migratiedeal met Europa. Post-corona duikt dat probleem meteen weer op. Er zijn de eerste signalen dat Turkije migranten zou terugsturen naar de Griekse grens.

Proxy-oorlog

'Ook de strijdlust waarmee grootmachten zich in de proxyoorlog in Libië hebben gegooid, bewijst de toegenomen geopolitieke strijd in het Middellandse Zeegebied. Offshore gas is maar een van vele belangen waarover hevig slag geleverd wordt. In dat geopolitieke steekspel kan ook migratie als politieke pasmunt worden ingezet.' Nog volgens Frontex dreigen voedseltekorten voor miljoenen mensen door een sprinkhanenplaag in Oost-Afrika. Ook die evolutie zet mogelijk nieuwe migratiestromen in gang. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maakte net dinsdag bekend dat het aantal mensen dat wereldwijd in eigen land van huis en haard verdreven is tot een record van bijna 46 miljoen is gestegen.

De Middellandse Zee blijft de draaischijf van de illegale migratie naar Europa. Twee derde van de illegale migranten komt over zee. De belangrijkste routes blijven naar Griekenland via Turkije, vanuit Noord-Afrika naar Italië en van Noord-Afrika naar Spanje lopen. De oversteek gebeurt in hoofdzaak via weinig zeewaardige visserssloepen, rubber- en opblaasboten.

3.000 euro Ticket naar Spanje De prijs voor een ticketje Spanje vanuit Algerije en Marokko is opgetrokken van 500 à 1.000 tot 3.000. De totale inkomsten liepen op van 35 miljoen euro in 2017 tot 190 miljoen vorig jaar. In Libië is het businessmodel van de smokkel door betere grensbewaking dan weer gebroken, van 150 miljoen omzet in 2017 tot 12 miljoen vandaag.

Vanuit Marokko naar Spanje worden ook jetski's en speedboten ingezet. Die worden ook gebruikt voor de drugssmokkel. Die laatste route is ook de nieuwe melkkoe voor smokkelaars. De prijs voor een ticketje Spanje vanuit Algerije en Marokko is opgetrokken van 500 à 1.000 tot 3.000 euro. De totale inkomsten liepen op van 35 miljoen euro in 2017 tot 190 miljoen vorig jaar. In Libië is het businessmodel van de smokkel door betere grensbewaking gebroken, van 150 miljoen omzet in 2017 tot 12 miljoen vandaag.'

De illegale migratie naar Europa is ook gemondialiseerd. Meer dan 180 nationaliteiten waagden zich aan de overtocht. Frontex stelt wel vast dat de grote meerderheid van de migranten door een beperkt aantal transitlanden reist voor ze onderschept worden aan de grens. Dat zijn Senegal, Montenegro, Noord-Macedonië, Moldavië, Algerije, Tunesië, Bosnië, Libië, Rusland, Marokko, Servië, Wit-Rusland, Oekraïne en Turkije. Daarmee doet Frontex de suggestie dat samenwerkingsakkoorden met die groep landen de illegale migratie sterk aan banden kunnen leggen.

Meer asielaanvragen

Er staken dan wel veel minder mensen illegaal de grens over (141.000). Toch zijn er vorig jaar meer mensen in illegaal verblijf geklist (400.000) en waren er ook weer meer asielaanvragen (715.000). Minder binnenkomsten en toch meer asielzoekers.

Een groeiende groep migranten dient een asielaanvraag in op de luchthaven bij een tussenlanding op een Europese luchthaven tussen twee bestemmingen buiten de EU. Frontex

Hoe kan dat? De redenen zijn volgens Frontex dat mensen meerdere keren de vluchtelingenstatus aanvragen, dat mensen met valse papieren via de luchthavens binnenkomen en daarna naar het asielloket trekken, dat een groep migranten ook onder de radar illegaal binnenkomt en dat er voor 62 landen een visumvrijstelling is.