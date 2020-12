Europese grenswacht in opspraak door pushbacks

Tegen de Europese grenswacht Frontex lopen meerdere EU-onderzoeken naar het terugdrijven van migranten over de Europese grenzen.

De directeur van Frontex, Fabrice Leggeri, moest zich dinsdag verantwoorden voor het Europees Parlement. De Europese grens- en kustwacht wordt ervan verdacht illegale pushbacks, het terugduwen van migranten over de grens, te hebben uitgevoerd of minstens gedoogd. De sociaaldemocraten van S&D eisen het vertrek van de topman. Zij wrijven hem eveneens het doelbewust achterhouden van informatie aan. Ook de Europese Ombudsman is met een onderzoek bezig.

De aantijgingen over pushbacks in de Middellandse Zee door de Griekse kustwacht in maart zijn de aanleiding.

De aantijgingen over pushbacks in de Middellandse Zee door de Griekse kustwacht in maart zijn de aanleiding. Migranten werden op gewelddadige manier weggestuurd van de Griekse kust. De agenten van Frontex lieten begaan. The New York Times bracht het verhaal naar buiten. Het Europese grensagentschap wist al sinds maart af van de feiten, maar dekte ze toe.