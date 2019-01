Europese groei vertraagt

De eurozone groeide in het vierde kwartaal nog amper met 0,2 procent, onder meer door een recessie in Italië.

De economie in de Europese Unie viel eind vorig jaar zo goed als stil. Dat blijkt uit data die het statistisch bureau Eurostat donderdag bekend maakte .

Kwartaal op kwartaal groeide de eurozone in de laatste drie maanden van 2018 met 0,2 procent. De EU28 deden nipt beter met 0,3 procent groei.

Jaar-op-jaar groeide de eurozone in het laatste kwartaal met 1,2 procent en de hele Europese Unie met 1,8 procent.

Duitsland

De Duitse overheid verlaagde ook zijn vooruitzichten voor dit jaar van 1,8 procent groei in Duitsland naar 1 procent.

Italië, de nummer drie van de eurozone, is eind 2018 wél in recessie beland, onder meer door de zorgen over het economisch beleid van de door Lega en Vijfsterrenbeweging geleide regering. Vooral de Italiaanse industrie heeft het moeilijk.