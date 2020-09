Europese klimaatambities blazen nucleair debat nieuw leven in

De sterk verhoogde Europese klimaatambities voor de komende tien jaar leiden tot een paradox: in veel lidstaten komt kernenergie in beeld om een CO2-reductie van min 55 procent te halen.

Foratom, de stem van de nucleaire industrie, salueerde woensdag als een van de eersten de toespraak van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. 'Een vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent is essentieel om in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken,' luidt de mededeling. 'De nucleaire sector staat klaar om een stabiele bevoorrading van koolstofarme elektriciteit aan te leveren.'

Europa kan volgens Foratom 440 miljard euro uitsparen als kernenergie een kwart van de Europese elektriciteitsmix uitmaakt. De nucleaire lobby legt daarmee de vinger op een wel heel pervers effect van de verscherpte Europese klimaatambities. Het Europese plan voor een versnelde CO2-reductie de komende tien jaar is bedoeld om de investeringen in duurzame energie en technologie aan te wakkeren, properder auto's te produceren en energiezuiniger woningen te bouwen.

In diverse lidstaten is de discussie over de rol van kernenergie met het oog op die klimaatsprint richting 2030 al losgebarsten. Frankrijk en Zweden beschikken over behoorlijk wat kernenergie: als ze willen, kunnen ze relatief makkelijk meer dan een halvering van de CO2-uitstoot bereiken in 2030.

Tsjechië investeert al in nieuwe kerncentrales. En ook de Poolse regering besliste de voorbije dagen de versnelde uitstap uit steenkool te compenseren met gigantische investeringen in kernenergie, goed voor 33 miljard euro.

Vivaldi

In België woedt het nucleaire debat hevig in de lange aanloop naar de vorming van een regering. De partijen die praten over een Vivaldi-regering, liberale, groenen, socialisten en christendemocraten, blijven bij de afgesproken volledige kernuitstap in 2025.

'Dit debat komt terug. Het is duidelijk dat de Green Deal de discussie nieuw leven inblaast', zegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders aan De Tijd. 'Als de sluiting van de kerncentrales wordt doorgezet, zal België een tandje moeten bijsteken om de CO2-uitstoot te halveren. En 2025 is heel dichtbij', waarschuwt Reynders.

Aan Vlaamse kant steunt vooral de N-VA het openhouden van de kerncentrales. Vlaams minister Zuhal Demir maakte afgelopen week al duidelijk dat ze niet zomaar vergunningen geeft voor nieuwe gascentrales waarop Vivaldi zou inzetten als de kerncentrales worden gesloten. Gascentrales zijn koolstofarmer dan olie en steenkool, maar nog altijd vervuilender dan hernieuwbare energie.

Een aantal klimaatexperts stoort zich over de lichtheid waarmee in Europa gegoocheld wordt met onhaalbare cijfers voor een uitstootvermindering met 60 of 65 procent.

Demir ligt ook steevast dwars over de Belgische klimaatambitie in Europa. Voor de aanscherping van de CO2-doelen van deze week was de Belgische opdracht een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent. Vlaanderen wilde slechts tot 32,5 procent gaan en zette intussen cruciale klimaatmaatregelen zoals energie-efficiëntie van woningen on hold.

De Vlaamse rem op het klimaat leidt ertoe dat ons land nu al achterophinkt en met een achterstand begint aan de race naar 2030. Intussen koerst de Europese Unie, dankzij wetgeving die in stelling is gebracht voor 2030 in het gros van de lidstaten, af op een uitstootvermindering van 45 procent over tien jaar. Dat blijkt uit een eerste analyse van de nationale energie- en klimaatplannen die de Europese Commissie donderdag uitbracht.

Een doorgedreven analyse van die individuele klimaatplannen is er nog niet. Maar veel illusies moet ons land zich niet maken over dat rapport. Het Belgische plan is gewoon een optelsom van regionale plannen, zonder duidelijke doelstelling of richting. En dus zonder de efficiëntiewinsten die een coherenter plan oplevert.

Energie-mix

Over het gebruik van kernenergie mag Europa zich eigenlijk niet uitspreken. Kernenergie is koolstofarm. In Europese en internationale klimaatafspraken wordt vastgehouden aan het principe van de neutraliteit van de technologie.

Opvallend: in de impactanalyse van de Europese Commissie die moet bewijzen dat dat een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent tegen 2030 haalbaar is, blijft het aandeel nucleaire energie in 2030 ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag. Tegelijk gaan fossiele brandstoffen zwaar achteruit wordt steenkool zelfs marginaal.