Europese klimaatwet dreigt lege doos te worden

Ambities 2030

Toch zijn de Europese groenen er, na enkele perslekken over de klimaatwet, niet gerust in. De tekst bevat geen bindende doelstellingen op weg naar 2050. De huidige Europese ambities voor 2030 - een vermindering van de uitstoot met 40 procent - zijn onvoldoende om de temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot anderhalve graad Celcius, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Bovendien veroorlooft de Europese commissie zich een machtsgreep bij het vastleggen van de nieuwe klimaatdoelen die elke vijf jaar in het kader van het klimaatakkoord van Parijs moeten worden bepaald. De kans is klein dat de lidstaten dat laten gebeuren. Ook het Europees Parlement wordt zo beknot.

De Commissie beloofde al een plan om de uitstootvermindering voor 2030 op te vijzelen tot 50 of 55 procent, maar die aanpassing komt er maar in het najaar. En in november worden op de VN-klimaattop in Glasgow de ambities voor de volgende vijf jaar vastgelegd. 'Europa moet op die top een mondiaal momentum creƫren opdat de 1,5 graden in zicht blijven', zegt Eickhoudt. 'De VS zijn op dat ogenblik in verkiezingsmodus. Dus moet Europa China meekrijgen. Met die krappe timing wordt dat erg moeilijk.'