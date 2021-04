Europese klimaatwet maakt ambitieuzer reductie CO2-uitstoot in 2030 bindend

Een dag voor de virtuele klimaattop georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden, raakten EU-onderhandelaars het eens over de Europese klimaatwet, die klimaatneutraliteit tegen 2050 in steen beitelt.

Onderhandelaars van het Europees parlement en de 27 lidstaten bereikten woensdagochtend een akkoord over de Europese klimaatwet. Die maakt de Europese doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, bindend voor de Unie. Om zover te geraken moeten de klimaatambities voor 2030 fors omhoog naar netto een uitstootvermindering van 55 procent in plaats van de eerder afgesproken 40 procent.

Frans Timmermans, de Europese klimaattsaar en auteur van de klimaatwet, noemt het akkoord 'historisch'. De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten zaten maandenlang strop. Het EU-halfrond wilde immers de ambities voor 2050 optrekken tot minstens 60 procent CO2-reductie. Oost-Europese lidstaten waaronder Polen, vonden de 55 procent uitstootvermindering in 2030 al te hoog.

Op de EU-top van december vorig jaar wilde Polen enkel een Europees doel van klimaatneutraliteit tegen 2050 aanvaarden, geen verplichting voor elk EU-land afzonderlijk. Ook in België is er discussie. De Vlaamse regering bleef tot nu ver onder de lage EU-lat, met een uitstootvermindering van slechts 32,5 procent in 2030.

Klimaattop Biden

'De klimaatwet zal Europa's groene herstel vorm geven en een sociaal rechtvaardige groene transitie verzekeren, beklemtoont Frans Timmermans. 'De klimaatwet zet de EU voor een generatie op het groene spoor. Dit is onze bindende belofte voor onze kinderen en kleinkinderen,' juicht ook EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Europarlementslid Sara Matthieu (groen) is teleurgesteld over het akkoord: 'De wetenschap is het erover eens dat we naar -65 procent moeten gaan om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden en de ergste gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.' Haar Franse collega Pascal Canfin noemt het compromis wel degelijk ambitieus. We gaan op negen jaar tijd 2,5 keer meer doen dan wat we de voorbije tien jaar in Europa hebben gedaan.'

