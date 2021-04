Europese leiders eisen inspraak over verdere uitrol Green Deal

De Europese leiders trekken de beslissing over verdere klimaatmaatregelen naar zich toe. Een Europese fysieke top op 25 mei buigt zich over het klimaatpakket dat de Commissie voor juni in petto heeft.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, roept op 25 mei de leiders van de 27 EU-lidstaten voor overleg naar Brussel. Het wordt de eerste ontmoeting in levenden lijve in de Brusselse hoofdstad na een hele reeks videoconferenties. Op 7 en 8 mei ontmoeten de Europese leiders elkaar in Porto voor een informele Europese top over sociaal beleid.

De top van 25 mei zal zich buigen over de coronacrisis: tegen dan moet duidelijk zijn of er een Europees vaccinatiecertificaat kan komen voor de start van het zomerseizoen. Ook de relaties met Rusland staan hoog op de agenda nu de diplomatieke spanningen toenemen met Europa en aan de grens met Oekraïne.

Maar de echte reden voor het bijeenroepen van de top is het klimaatpakket dat de Commissie in juni op tafel legt. Dat moet Europa toelaten om de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 55 procent tegen 2030, zoals vastgelegd in de Europese Klimaatwet. In dat pakket zitten 13 wetsvoorstellen met verregaande maatregelen voor onder meer klimaat, energie, transport en fiscaliteit, bleek na een eerste overlegronde in de Commissie deze week.

Er komt een plan voor een Europese belasting op de invoer van erg vervuilend staal aan de grens. De Chinese president Xi Jinping trok daar al zwaar tegen van leer. Op de uitstoot van gebouwen en transport komt een prijs: die sectoren worden mee onder de Europese uitstootmarkt ETS gebracht.