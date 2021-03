Europese leiders kastijden AstraZeneca maar sparen vaccinketen

De Europese leiders stemden donderdag in met een strenge exportcontrole van vaccins van AstraZeneca. Maar ze tonen begrip voor de Belgische vraag om de globale waardeketen en dus ook de productie van vaccins niet te verstoren.

Sinds begin december voerde Europa 77 miljoen vaccins uit eigen productie uit naar 33 landen, waarvan 21 miljoen naar het Verenigd Koninkrijk. Zelf kreeg de Unie tot nog toe 88 miljoen vaccindosissen geleverd. 62 miljoen prikken zijn al gezet. 18,2 miljoen Europeanen, amper 4,1 procent van de bevolking, is volledig gevaccineerd. Met die cijfers zette Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen het video-overleg van de Europese leiders donderdag op scherp.

De cijfers bewijzen dat Europa een wereldproducent van vaccins is. Europa bleef uitvoeren toen de meeste handelspartners zich terugplooiden op 'eigen land eerst'. Ze tonen tegelijk aan dat Europa ondanks die berg vaccins fel achterop raakte in het vaccineren van de eigen bevolking, vergeleken met veel landen van bestemming van vaccins uit Europa.

Het versnellen van de productie, de levering en uitrol van vaccins is dan ook de hoogste prioriteit, beklemtonen alle EU-leiders. In hun gezamenlijke verklaring eisen ze 'voorspelbaarheid van de vaccinproductie en respect voor de deadlines voor levering'. Transparantie over de export en toelatingen voor de uitvoer zijn een must.

Wat de leiders niet luidop zeggen, is dat de uitvoercontrole gericht is op het infame AstraZeneca. Niet alleen loopt de productie mank, de leveringen zijn beperkt en onzeker. Bovendien bedient AstraZeneca prioritair de Britse markt, met de fabrieken die ook in het Europese aankoopcontract als leverancier zijn aangestipt.

Exportcontrole

Voor AstraZeneca lijkt de exportcontrole dus uit te draaien op een exportban. De Commissie eist meer macht op om te beoordelen of de export van vaccindosissen van andere bedrijven naar landen die zelf vaccins produceren maar niet uitvoeren of veel verder staan in hun vaccinatiecampagne mogen doorgaan.

Exportbans kunnen als een boomerang terugkeren, merkten premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn Nederlandse collega Mark Rutte op. De Europese vaccinproductie is afhankelijk van een wereldwijde keten van ingrediënten en grondstoffen. 'We hebben er alle belang bij om de globale waardeketens van die bedrijven maximaal te vrijwaren', zei De Croo.

De kleinere farmalanden drongen aan op voorzichtigheid. Farmabedrijven die het contract met Europa nakomen, mogen niet als pasmunt gebruikt worden tegen landen als het Verenigd Koninkrijk of bedrijven als AstraZeneca. Als de leveringen uit de Pfizer-fabriek in Puurs aan het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd zouden worden als represaille voor de voorkeurbehandeling die de Britten bij AstraZeneca genieten, is dat een nachtmerriescenario.

De bede maakte indruk: de EU-leiders stemden in met een tekst die 'het belang van de globale waardeketens voor een stabiele vaccinproductie erkent'. Ze benadrukken ook dat nauw overleg met de bedrijven en de landen nodig is bij het gebruik van het goedkeuringsmechanisme'.

Vrij verkeer

De Europese leiders herhaalden ook dat beperkingen op niet-essentiële reizen, zoals het Belgische reisverbod, voorlopig mogen blijven gelden.

Haast hebben de Europese leiders ook met het digitaal coronacertificaat, dat reizen deze zomer mogelijk maken. Het Europees Parlement zette donderdag het licht op groen voor een spoedprocedure om die timing te halen.