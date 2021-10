Europese lidstaten vrezen bres in interne markt door Britse chantage

Europa doet grote toegevingen om de toevoer van Britse producten naar Noord-Ierland vlotter te laten verlopen. Maar Londen wil al meteen meer, tot ongenoegen van veel EU-landen.

'Het is altijd de bedoeling van de Britse regering geweest het scheidingsakkoord te dumpen. De intentie was altijd grondige veranderingen te vragen.' Dat Dominic Cummings, de voormalige topadviseur van premier Boris Johnson, graag een boekje opendoet over zijn voormalige baas, is op zich geen nieuws. Maar Cummings uitspraken bevestigen pijnlijk wat Europese lidstaten al langer bevroeden: bij elke poging van Europa om Londen tegemoet te komen, stelt de Britse regering nieuwe eisen.

De essentie De Europese Commissie schrapt de helft van de douaneformaliteiten en 80 procent van de controles op de aanvoer van Britse voedingswaren in Noord-Ierland.

De Europese lidstaten vrezen dat Londen niet alleen een vinger pakt maar de Europese arm omwringt. Ze vrezen ook dat de soepeler regels een bres slaan in de interne markt.

Londen stelt intussen nieuwe eisen: een veel grondiger aanpassing van het scheidingsverdrag en een einde aan het toezicht door het Europees Hof van Justitie.

De Britten zijn meesters in chantage, is in EU-kringen te horen naar aanleiding van nieuwe toegevingen aan Londen. De Europese Commissie is bereid de douaneformaliteiten tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland te halveren en 80 procent van de controles op voeding te schrappen. Europees commissaris Maros Sefcovic stelde die versoepelingen van de brexitafspraken woensdagavond voor.

Vrijdag overlegt Sefcovic in Brussel met zijn Britse collega David Frost. Die liet al weten dat er 'een grote kloof blijft bestaan' tussen de Britse eisen en het Europese plan. De lidstaten vrezen dat Londen niet alleen de gulle hand pakt, maar ook de arm van de Unie omwringt. Daarom koppelt de Commissie haar voorstellen aan veel serieuzere controles van het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en de overdracht van die data aan de Europese douane.

Het risico dat Londen een bres slaat in de interne markt dankzij die soepeler handelsregels, is reëel, zeggen Europese topdiplomaten. Precies daarom houdt Europa ook een stevig pakket sancties achter de hand, tot en met tolmuren voor Britse producten.

Worstenoorlog

Sefcovic wil met zijn plannen niet de regering in Londen maar de Noord-Ierse bevolking helpen. Die kijkt aan tegen schaars gevulde winkelrekken en een tekort aan geneesmiddelen. Populaire Britse producten zoals ingevroren worsten of stiltonkaas zijn er niet meer te vinden. De producenten schuwen de berg papierwerk die de verkoop in Noord-Ierland met zich meebrengt. Al maanden wordt daarom gesproken over een worstenoorlog. De labelling van die producten als Brits en de mogelijkheid tot douaneformaliteiten voor een hele vrachtwagen in plaats van elk product apart moeten de problemen verhelpen.

De moeilijke toevoer van en naar Noord-Ierland heeft te maken met het aparte statuut dat het noordelijke deel van het Ierse eiland kreeg in het scheidingsakkoord dat de Europese Unie en Londen twee jaar geleden sloten: Noord-Ierland is tegelijk een deel van de Europese interne markt en van het Verenigd Koninkrijk. Elke andere oplossing zou een grens vereist hebben tussen Noord-Ierland en Ierland en een bedreiging vormen voor zowel de samenwerking als de vrede op het eiland.

Ik heb de voorbije maanden veel over Cumberlandworsten gehoord, maar slechts een keer iets over de rol van het Europees Hof van Justitie. Maros Sefcovic EU-onderhandelaar over brexir