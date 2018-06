Europese migratiedeal verlost Angela Merkel nog niet

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, die bondskanselier Angela Merkel onder zware druk zette, wil zich nog niet uitlaten over het resultaat van de Europese top.

Als Angela Merkel op de Europese top van donderdag en vrijdag geen Europese oplossing kon onderhandelen over migratie, dan zou Horst Seehofer beginnen met controles aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Migranten die in een ander land geregistreerd staan, zouden worden teruggestuurd.

Seehofer dreigde eerder al met zulke controles, maar Merkel kon hem ertoe bewegen de resultaten van de Europese top af te wachten. Op die top besloten de Europese staats- en regeringsleiders om snel werk te maken van controlecentra voor migranten. Die zouden er zowel in Europa als in Afrika komen.

CSU blaast warm en koud

Of het akkoord voldoende is voor Seehofer, is nog niet duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd en gaat dat volgens verschillende Duitse media vandaag ook niet meer doen. Zondag zit Seehofer met Merkel samen om de resultaten van de Europese top te bespreken.

Andere CSU'ers blazen warm en koud over het akkoord. 'We moeten tevreden vaststellen dat dit een stap in de goede richting is van een gemeenschappelijke Europese asielstrategie', verklaarde CSU-parlementslid Hans Michelbach vrijdagochtend in een interview met de Duitse openbare omroep ARD.

Alexander Dobrindt, de CSU-fractieleider in het Duitse parlement, stelde dan weer dat de conclusies van de Europese top nadrukkelijk nationale maatregelen toelaten tegen migranten die van het ene naar het andere land hoppen.

Druk van de AfD

Schermvullende weergave Duits minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. ©EPA

De CSU, de Beierse zusterpartij van Angela Merkels CDU, is het beu dat veel migranten die in Italiƫ geregistreerd worden toch naar Duitsland komen. Doorgaans passeren zij door Beieren, waar de CSU de plak zwaait maar bij de verkiezingen van oktober haar absolute meerderheid dreigt te verliezen door de opkomst van de rechts-populistische AfD.

Als Seehofer start met grenscontroles, kan Merkel niet veel anders dan hem te ontslaan. Ze heeft zich tegen zulke controles uitgesproken omdat die kunnen leiden tot het einde van het vrij verkeer in de Europese Unie. Andere landen dreigen immers te zullen volgen.

Een ontslag van Seehofer zou evenwel het einde van Merkels regering betekenen en van de 69 jaar oude alliantie tussen CDU en CSU.

Europese oplossing

In plaats van een nationale Alleingang hield Merkel steeds vast aan een Europese oplossing. Door in de controlecentra economische migranten te scheiden van vluchtelingen die recht hebben op bescherming hopen de Europese leiders de migratiestroom verder in perken. Nu komen er al fors minder mensen naar Europa dan tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 en het is de bedoeling om de cijfers verder naar beneden te krijgen.