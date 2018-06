Europese migratiedeal verlost Angela Merkel nog niet

Beierse CSU heeft lot Merkel in handen

De Beierse CSU blies gisteren warm en koud over de Europese migratiedeal. De partij beslist zondag of het akkoord volstaat om kanselier Angela Merkel in het zadel te houden.

Na de Europese top trok Merkel gisteren naar Berlijn om er de resultaten van het beraad tussen de Europese leiders voor te leggen aan haar drie coalitiepartners. Het lot van de bondskanselier hangt af van het akkoord dat de EU-top heeft opgeleverd. De CSU had met een regeringscrisis gedreigd als er geen Europese oplossing voor de migratiecrisis uit de bus zou komen.

Horst Seehofer, de CSU-minister van Binnenlandse Zaken, had vooraf laten verstaan dat hij zonder Europese deal op eigen houtje met grenscontroles zou beginnen. Migranten die in een ander land geregistreerd staan, worden dan teruggestuurd. Merkel was tegen dat plan en ze had van de CSU tot 1 juli de tijd gekregen om een Europese aanpak uit te dokteren.

Het was gisteren onduidelijk of Seehofer tevreden is met het resultaat van de Brusselse top. Hij hield de lippen stijf op elkaar en wacht volgens de Duitse pers de bijeenkomst van het CSU-bestuur op zondag af. Dan zou de partij de knoop doorhakken en mogelijk instemmen met de invoering van de grenscontroles, desnoods zonder het fiat van Merkel.

Andere CSU’ers bliezen warm en koud over de deal. ‘We moeten tevreden vaststellen dat dit een stap in de goede richting is’, zei het parlementslid Hans Michelbach. Alexander Dobrindt, de CSU-fractieleider in de Bondsdag, stelde dan weer dat de conclusies van de EU-top nationale maatregelen toelaten tegen migranten die van het ene naar het andere land hoppen.

Het is afwachten of de CSU het spel zo hard wil spelen als ze had aangekondigd. De partij is mogelijk geschrokken van een gisteren verschenen peiling. Van de Beierse kiezers zei 39 procent dat de CSU het grootste probleem is voor Beieren, tegenover 30 procent die migranten vooropzette als belangrijkste knelpunt. Daarmee dreigt een debacle voor de partij bij de Beierse deelstaatverkiezingen van 14 oktober.

Zet Seehofer zijn dreigement toch door, dan lijkt zijn ontslag onvermijdelijk en kan de CSU uit de regering stappen. De opties van Merkel zijn dan beperkt: verdergaan met een minderheidsregering, een nieuwe coalitie- partner zoeken of verkiezingen uitroepen. Dan is het de vraag of Merkel nog kandidaat-kanselier is.