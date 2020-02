Europese ministers ongerust over aanlevering medicijnen uit China

Op een extra bijeenkomst van de Europese ministers van Volksgezondheid donderdag in Brussel uitten verschillende ministers hun bezorgdheid over de aanlevering van geneesmiddelen uit China.

Verschillende farmaceutische bedrijven in Europa zijn erg afhankelijk van geneeskundige stoffen uit China voor de productie van hun geneesmiddelen. Veel van die bestanddelen komen uit de provincie Hubei, die zwaar getroffen is door de corona-epidemie.

'Als ze in China stoppen met de productie van geneesmiddelen, heeft dat zware gevolgen voor Europa', waarschuwde Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid. Volgens hem kan de Europese Unie over enkele weken tegen tekorten aanlopen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gevestigd in Amsterdam, volgt de situatie op de voet, zegt de Europese commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. ‘Tot nu heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen in de EU’, zei ze. ‘Maar we blijven waakzaam. Als de situatie verandert, grijpen we in.’