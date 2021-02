Europese race tegen de tijd moet virusvarianten de pas afsnijden

Niet-essentiële reizen schrappen, de vaccinatie versnellen en een oorlogsindustrie opzetten voor de productie van vaccins: dat zijn de wapens die de Europese leiders donderdag in stelling brachten in de race tegen een snel muterend coronavirus.

De frustratie over nieuwe en gevaarlijkere varianten van het coronavirus heeft de Europese leiders in de greep. Op een virtuele Europese top beslisten zij dat niet-essentiële reizen voorlopig het best achterwege blijven. Volgens premier Alexander De Croo gaven meerdere EU-collega's toe dat de Belgische aanpak - een tijdelijk in- en uitreisverbod zonder essentiële reizen of de economie stil te leggen - de juiste is.

De prioriteit voor de volgende weken en maanden is vaart maken met de vaccinaties. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen houdt de druk hoog op de farmabedrijven waarmee Europa leveringscontracten heeft. Die cijfers gaan de hoogte in: tegen het weekeinde zal Europa 51,5 miljoen vaccindosissen hebben doorgekregen. '29 miljoen daarvan zijn intussen toegediend. Dat komt neer op 8 procent van de volwassen bevolking,' zei von der Leyen. BioNTech-Pfizer heeft de productiedip van begin deze maand intussen al ingehaald.

Het besef groeit dat de pandemie nog lang zal blijven hangen en dat de coronaprik een soort griepprik wordt die jaarlijks terugkomt. 'Door de opkomst van varianten kan het zijn dat we nog veel jaren zullen moeten blijven vaccineren, zei de Duitse kanselier Angela Merkel donderdag.

Intussen werken de Europese leiders aan een digitaal vaccincertificaat. Voor zuiderse landen is zo'n bewijs nodig om de toerismesector opnieuw op gang te trekken. Maar niet alle landen zijn bereid nu al mee te stappen in een vaccinatiepaspoort. De technische uitvoering van dat vaccinatiebewijs vergt nog drie maanden werk. Er is nog tijd om een akkoord te vinden over het gebruik en de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Hera Incubator

In die tussentijd zet Europa zwaar in op het verhogen van de snelheid van de productie van vaccins en de voorspelbaarheid van de leveringsschema's. De Europese leiders gaven hun fiat aan de oorlogsmachine die de Europese Commissie klaarstoomt om de productiecapaciteit in Europa maximaal te gebruiken.

De Hera Incubator moet Europa in staat stellen om snel in te spelen op nieuwe varianten bij de ontwikkeling en de productie van vaccins. De Commissie bracht intussen alle mogelijke productiefaciliteiten die ingeschakeld kunnen worden voor de productie van vaccins in kaart.