Europese rechters gooien havenwet niet volledig overboord

De Belgische wet op de havenarbeid - de befaamde 'wet-Major' - is niet per se onwettig, zegt het EU-Hof. Maar de sleutelrol voor de paritaire commissie met vakbonden en werknemers gaat wel te ver.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de wet-Major, die onder meer bepaalt dat havenarbeiders erkend moeten worden door een paritair samengestelde commissie van werkgevers en werknemers. De betrokkenheid van die paritaire commissie en de vakbonden bij de erkenning van havenarbeiders is in strijd met het Europees recht, oordeelt het Hof.

Wat voor de rechters in Luxemburg wel kan, is havenarbeid voorbehouden aan erkende havenarbeiders en dus niet zonder meer openstellen voor de bemanning van aanmerende schepen of niet-erkende arbeiders. Die beperking kan echter enkel en alleen als het nodig is om de veiligheid te garanderen en arbeidsongevallen te voorkomen.

Stefaan van der Jeught, de woordvoerder van het Europees Hof van Justitie, tweet dat het om een complexe uitspraak gaat, met veel specifieke aspecten. De finale beslissing over de Belgische regeling van de havenarbeid wordt doorgeschoven naar de Raad van State en het Belgisch Grondwettelijk Hof.

De wet-Major bepaalt hoe onze de havenarbeid in Belgiƫ wordt georganiseerd. Schepen in de Belgische havens mogen enkel gelost en geladen worden door erkende havenarbeiders, die een beschermend sociaal statuut krijgen. Argument dat daarvoor wordt aangehaald is de veiligheid. Het werk van de havenarbeiders wordt geregeld door de vakbond, die beslist wie welk werk doet en waar. Havenbedrijven geven aan hoeveel havenarbeiders ze nodig hebben voor bepaalde taken en krijgen dan een aantal toegewezen.

Het probleem - dat al opflakkert sinds de jaren 80 - is dat die regel volgens velen flexibiliteit in de weg staat. De wet-Major schrijft voor dat alle logistieke activiteiten in de haven vervuld worden door erkende arbeiders, maar die verplichting zou bedrijven ontmoedigen of te verhinderen om zich in de havengebieden te vestigen.

De wet-Major schrijft voor dat alle logistieke activiteiten in de haven vervuld moeten worden door erkende arbeiders, maar die verplichting zou bedrijven ontmoedigen of te verhinderen om zich in de havengebieden te vestigen.