Europese rechters pakken ex-auditeur Karel Pinxten op zware misbruiken

De man die moest letten op het goede gebruik van de Europese centen, wordt zelf veroordeeld voor 'ernstige onregelmatigheden'. Europese rechters presenteren oud-politicus Karel Pinxten de rekening voor de vele feestjes, jachtpartijen en en reizen in de privésfeer die hij heeft gefactureerd aan zijn werkgever, de Europese Rekenkamer.

Het gebeurt wel meer dat een boswachter zelf stroper wordt. Maar de financiële fratsen van Karel Pinxten, het Belgische lid van de Europese Rekenkamer tussen 2006 en 2018, wegen bijzonder zwaar. Het Europees Hof van Justitie spreekt in zijn arrest donderdag van 'verschillende ernstige onregelmatigheden' en zelfs 'bedrieglijk opzet', omdat Karel Pinxten de vastgestelde strafbare feiten stelselmatig probeerde te verhullen.

De activiteiten van Pinxten brachten zware schade toe aan de reputatie van de Europese Rekenkamer, zeggen de Europese rechters. Zij beraadden zich in een zeer uitzonderlijke zitting donderdag over de sanctie voor het niet-nakomen van de verplichtingen die met dit hoge Europese ambt gepaard gaan. Het enige gelijkaardige schandaal is dat van de Franse ex-premier en ex-eurocommissaris Edith Cresson. Zij werd beschuldigd van vriendjespolitiek en sleurde in 1999 de Commissie-Santer mee in haar val.

De essentie Het Europees Hof van Justitie roomt twee derde van de pensioenrechten af die Karel Pinxten normaal zou krijgen als lid van de Europese Rekenkamer tussen 2006 en 2018.

De Europese rechters zeggen dat Pinxten opzettelijk en herhaaldelijk de regels van de Rekenkamer overtrad. Bovendien probeerde hij die inbreuken op de regels te verdoezelen.

Het arrest hekelt de als professionele uitgaven vermomde feesten, bijeenkomsten, jachtpartijen en reizen. Normaal zijn de rollen omgekeerd: de Europese Rekenkamer kijkt toe op de uitgaven van de Europese instellingen.

Het Hof ontneemt Pinxten twee derde van zijn pensioenrechten. Pinxten die sinds mei dat pensioen trekt, valt daarmee terug op een derde van de voorziene 11.666 euro, en wel onmiddellijk. De voormalige Belgische EU-auditeur moet voorts niet alleen de eigen gerechtskosten dragen maar ook die van de Europese Rekenkamer.

11.666 Pensioen Sinds mei kreeg Karel Pinxten een Europees pensioen van 11.666 euro per maand. Daar verliest hij nu twee derde van.

Bij het Europees Gerecht, dat een deel is van het Europees Hof, loopt nog een tweede rechtszaak tegen de Belg. De Europese Rekenkamer vraagt een statutaire sanctie van ongeveer 150.000 euro voor Pinxten wegens het jarenlange misbruik. De behandeling van die tweede zaak was geschorst in afwachting van het arrest van donderdag.

Bonnetjeskermis

De Belgische oud-politicus maakte in België naam als minister van Defensie en Landbouw voor de toenmalige CVP. In 2002 verliet Pinxten CD&V en koos hij voor de liberalen van Open VLD. Het onderzoek naar persoonlijke verrijking leidde eerder dit jaar tot een breuk met de partij. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert kondigde aan dat het lidmaatschap van Pinxten 'in onderling akkoord was beëindigd'.

Karel Pinxten overtrad opzettelijk en herhaaldelijk de regels van de Rekenkamer. Bovendien probeerde hij die inbreuken op de regels te verdoezelen Europees Hof van Justitie

Pinxten was lid van de Europese Rekenkamer van 2006 tot 2018. Na geruchten over onregelmatigheden opende het Europese antifraudebureau OLAF een onderzoek. Het rapport van OLAF bevestigde in 2018 dat Pinxten opzettelijk en herhaaldelijk de regels van de Rekenkamer overtrad en tal van kosten in rekening bracht die niets vandoen hadden met zijn werk als Europees auditeur. OLAF kwam uit op 472.000 euro aan oneigenlijke kosten die Pinxten naar zijn werkgever had doorgeschoven.

Het arrest van de Europese rechters beschrijft gedetailleerd het bonnetjesfestival van Pinxten. Reizen naar het Zwitserse Cransmontana en Cuba kregen het label van dienstreis, hoewel het duidelijk een privé-uitstappen betrof. OLAF stootte ook op bonnetjes voor evenementen die jachtpartijen bleken te zijn. Pinxten kreeg zelfs een uitnodiging voor de 'chasses royales' op het koninklijk domein in Ciergnon.

Voor tien feesten in zijn woning diende Pinxten een terugbetalingsverzoek in. Van veel diners en feesten is geen enkel verband te vinden met zijn functie. Hij liet bij aanvragen voor dienstreizen vaak essentiële informatie weg om te vermijden dat de uitstap zou worden afgewezen. Vaak ging het om afspraken met politieke vrienden. De Europese rechters vermelden ook een diner dat was georganiseerd door een privéondernemer om Pinxten te bedanken voor diens hulp bij het verkrijgen van een contract met defensie.

12 Twaalf keer werd de tankkaart gebruikt om benzine te tanken voor de privéauto's van Pinxten of leden van zijn familie.

Ook rond het gebruik van de dienstauto van Pinxten delft het Hof onwaarschijnlijke verhalen op. De bedrijfstankkaart diende om diesel te tanken voor de dienstwagen. Twaalf keer werd die kaart gebruikt om benzine te tanken voor de privéauto's van Pinxten of leden van zijn familie. De Belg liet zijn chauffeur ook opdrachten uitvoeren die geen uitstaans hadden met zijn werk. Een 'bezoek aan een Belgische universiteit' betrof een rit naar de diploma-uitreiking van een van zijn kinderen.