Europese regels moeten wantrouwen in slimme computers wegnemen

Met een ambitieuze strategie rond artificiële intelligentie (AI) en data wil de Europese Commissie vertrouwen wekken in nieuwe digitale technieken, en meer kansen bieden aan Europese bedrijven.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen pakte woensdag uit met de langverwachte plannen over een Europese strategie rond AI-systemen en digitale data, die ze bestempelde als de ‘belangrijkste brandstoffen van de digitale economie’. De inzet is bijzonder groot. AI is een koepelbegrip voor nieuwe vormen van software waarmee machines zelfstandiger en sneller beslissingen kunnen nemen en voorspellingen kunnen doen.

De opmars van AI heeft alles te maken met de overvloed aan data in onze gedigitaliseerde, genetwerkte maatschappij. Dankzij al die digitale data kunnen AI-algoritmes steeds meer statistische verbanden leggen en in sneltempo leren hoe de wereld in elkaar zit.

Geen enkel onderdeel van de economie en maatschappij blijft van die digitale revolutie gevrijwaard. Lerende computers kunnen betere en snellere medische diagnoses maken, repetitieve taken overnemen van kantoorwerkers, auto’s en treinen besturen, misdaden helpen op te lossen, en nog veel meer.

Discriminatie

Maar de datarevolutie brengt ook risico’s met zich mee. De data waarmee een AI-systeem gevoed wordt, kan bestaande vooroordelen en discriminaties versterken. Denk aan een bankalgoritme dat sociaal achtergestelde minderheidsgroepen uitsluit van een lening, of een systeem dat een levensverzekering weigert aan mensen met kans op een erfelijke afwijking. Uit onderzoek is al gebleken dat zogenaamd slimme camerabewakingssystemen vaker alarm slaan bij mensen met een niet-blanke huidskleur.

Een ander type risico draait rond veiligheid en aansprakelijkheid. Het klassieke voorbeeld is de zelfrijdende wagen: hoe weten we zeker dat die elke verkeerssituatie perfect kan inschatten? En wie is verantwoordelijk als toch een ongeval gebeurt? De autofabrikant, de leverancier van de software of de persoon in de cockpit?

Om voldoende vertrouwen te scheppen in de nieuwe technologie gaat de Commissie uit van een paar grote principes, zoals de eis dat mensen een oogje in het zeil moeten houden en dat computerbeslissingen transparant en uitlegbaar moeten zijn.

Hoog risico

Er komt ook een strenger regime voor activiteiten met een ‘hoog risico’. Die lijst moet nog worden vastgelegd, maar we mogen ervan uitgaan dat het gaat om kritische activiteiten in onder andere de medische, de transport- en de energiesector en bewakings- en politiediensten. Voor die risicosectoren gaat de Commissie specifieke standaarden en verplichtingen opleggen die de overheid zal controleren. Vergelijk het met het conformiteitsattest voor auto’s, of het CE-label dat allerlei gebruikstoestellen moeten behalen om in Europa op de markt te mogen komen.

Het andere belangrijke luik van de Europese digitale strategie is de ‘eenheidsmarkt voor data’. Er moeten duidelijker regels komen over wie welke data mag gebruiken en voor welke toepassingen. Europa hoopt een industriële strategie rond data uit te bouwen, waarbij in Europa gegenereerde data meer ten goede komen van Europese bedrijven. Daartoe wil de Commissie ‘data spaces’ in het leven roepen, grote verzamelingen data die alle bedrijven in een bepaalde sector kunnen gebruiken.

Een open vraag blijft hoe de Commissie zal omgaan met het gebruik van persoonlijke data door grote techbedrijven zoals Google en Facebook. Critici roepen al langer op om ook de concurrentiewetgeving uit te breiden naar data, zodat de Commissie voorwaarden kan opleggen aan bedrijven die een al te dominante positie hebben in de datamarkt.