Europese relaties met Londen naderen opnieuw kookpunt

Europa bereidt sancties voor tegen de Britse regering nu die de afspraken over douanecontroles in de Ierse Zee eenzijdig opschort. Europees Raadsvoorzitter Charles Michel gooit met beschuldigingen over Brits vaccinnationalisme olie op het vuur.

De maandelijkse nieuwsbrief van Charles Michel, die dinsdagavond werd verspreid, wekte in Londen een storm van windkracht tien op. 'Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben een compleet uitvoerverbod op vaccins en grondstoffen voor hun grondgebied. Europa, de regio met de grootste vaccinproductie ter wereld, beschikt slechts over een systeem van exportcontrole van dosissen geproduceerd in Europa.'

Premier Boris Johnson 'corrigeerde' in het vragenuurtje in het parlement die aantijging. 'We hebben geen enkel coronavaccin of ingrediënt geblokkeerd. We zijn tegen elke vorm van vaccinnationalisme.' De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, sommeerde de Europese ambassadeur in Londen om uitleg te komen geven. Dat was een pijnlijke zet, want de Britse regering weigert de EU-ambassade een volwaardig diplomatiek statuut te geven. De ontmoeting woensdag moest dan ook op een lager echelon plaatsvinden, aan beide kanten.

Europa is een zeer actief exporteur van vaccins. Dat is niet noodzakelijk het geval voor onze partners. Eric Mamer Woordvoerder Europese Commissie

De Europese Commissie hield zich op de vlakte in de verbale twist. 'Europa is een zeer actief exporteur van vaccins. Dat is niet noodzakelijk het geval voor onze partners', zei woordvoerder Eric Mamer diplomatisch. Uit de recentste cijfers sinds begin februari blijkt dat 34 miljoen vaccindosissen uit de EU naar elders in de wereld werden uitgevoerd. Het Verenigd Koninkrijk is met 9 miljoen dosissen de grootste afnemer in die periode.

Er is veel frustratie in Europa over de farmaproducent AstraZeneca. De Britse fabrieken die vaccins maken voor AstraZeneca mogen niet uitvoeren naar Europa, hoewel ze als leverancier zijn aangemerkt in het aankoopcontract dat de Unie sloot met de Zweeds-Britse producent.

Bliksemafleider

EU-diplomaten zien in de Britse uitval een provocatie. De aanduiding van de onbuigzame David Frost als Europa-adviseur toonde al aan dat Johnson kiest voor de harde confrontatie met de Unie. Dit incident gunt de regering de perfecte bliksemafleider voor de oplopende spanningen met Europa. Niet de vaccinoorlog, maar de eenzijdige Britse beslissing om tot in het najaar geen controles op te zetten voor goederen die de Ierse havens binnenkomen, zet de relaties onder druk. Dit keer is Europa niet van plan lijdzaam toe te kijken.

De Britse regering besliste eigenhandig om tot oktober geen douanecontroles te doen op de bevoorrading van Noord-Ierland. Voor Maros Sefcovic, de vicevoorzitter van de Commissie die verantwoordelijk is voor de relaties met het Verenigd Koninkrijk, is die Britse maatregel 'een schending van het Ierse protocol', een onderdeel van het brexitscheidingsakkoord.

De grenscontroles in de Ierse havens moeten vermijden dat goederen vanuit Noord-Ierland doorstromen naar de Europese markt. Ze vermijden ook dat er een echte grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Dat zou de moeilijk bevochten vrede op het eiland geen goed doen.