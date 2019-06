Europese stoelendans stokt bij gebrek aan muziek

Te veel valse noten, vooral tussen Merkel en Macron, leiden tot vertraging in de benoemingen voor de Europese topjobs. Over tien dagen wordt de carrousel hervat. Maar de kansen van de Duitser Manfred Weber lijken verkeken te zijn.

De Europese leiders moeten gisteren een nieuwe naam plakken op de voorzittersstoel van vijf Europese instellingen: de Europese Raad, de Commissie, het Europees Parlement, de Centrale Bank en de Europese diplomatie. Maar al voor de start van de top was het duidelijk dat er geen witte rook zou komen uit de schouw van het Justus Lipsiusgebouw, waar de EU-leiders in de Wetstraat vergaderen.

De carrousel zette een machtsstrijd in gang tussen de grote Europese politieke families. Die schaken op twee niveaus tegelijk, in de Europese Raad en in het Europees Parlement. Bovendien zit er behoorlijk wat ruis op de relatie tussen de twee prominentste Europese spelers: de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel.

Grande dame

Vlak voor de start van de top zag Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk de bui al hangen. Woensdag zei hij nog ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn over een akkoord over de topjobs. Na een gesprek met Merkel en Macron veranderde hij dat naar ‘voorzichtig’. Merkel, de grande dame van de centrumrechtse EVP heeft tijd nodig om een grote bocht te maken en ze wil haar Duitse en EVP-achterban niet teleurstellen.

Tot nu was de Europese Volkspartij (EVP), waartoe CD&V behoort, hét machtsbastion in alle instellingen. Voor de verdeling van de topjobs en een meerderheid in het Europees Parlement volstond een vergelijk met de tweede partij, de sociaaldemocraten van S&D. Maar in het parlement is die meerderheid bij de verkiezingen van 26 mei verdwenen. Ook in de Europese Raad is er meer diversiteit en slinkt het aantal leiders uit de eens zo machtige EVP.

Incontournabel

Macron gooide de knuppel in het hoenderhok. Hij heeft een alliantie met de liberale fractie in het Europees Parlement gesloten. Met 108 zitjes op 751 in het halfrond is Renew de derde partij na de EVP en S&D geworden en dus incontournabel voor het smeden van een werkbare meerderheid. Ook op de Europese Raad lijkt stormram Macron de overhand te nemen in de Frans-Duitse as ten nadele van een weifelende en intern verzwakte Duitse kanselier.

Merkel zit op deze top nog meer in de verdrukking. In 2014 geloofde ze niet in het systeem van partijboegbeelden of ‘Spitzenkandidaten’. Toen Jean-Claude Juncker, de spits van de EVP, zonder veel problemen de nieuwe Commissievoorzitter werd, moest ze bijdraaien.

Dit keer is een Duitser van Merkels zusterpartij CSU, Manfred Weber, de spitzenkandidaat van de centrumrechtse EVP, met de zegen van Merkel. Dat Macron Weber vorige maand al heeft afgeschilderd als totaal ongeschikt voor de job verplicht Merkel Weber nog harder te steunen

Maar vlak voor het begin van de top gaven de sociaaldemocraten en het liberale Renew in het parlement én op de partijbureaus aan dat ze Weber niet steunen. De EVP blijft achter Weber staan, maar beseft wel dat de kans verkeken is. Er moet dus een bocht worden gemaakt. De EVP blijft de stoel van Jean-Claude Juncker claimen. Maar om die bocht te maken heeft Merkel behoorlijk wat masseerwerk te doen, in haar land en in haar partij.

Charles Michel

Intussen draait de geruchtenmolen op volle toeren. Diverse namen passeren de revue waaronder die van de Kroatische premier Andrej Plenkovic, die toch wel dicht staat bij het ideeëngoed van zijn Hongaarse collega Viktor Orbán. En omdat nog nooit een vrouw voorzitter werd van de Europese Commissie of de Europese Raad schuiven ook vrouwen aan in de poll. Zelfs Merkel gaat over de tong als mogelijke opvolger voor Juncker.

Ook over de andere topfuncties wordt lustig gespeculeerd. De Amerikaanse nieuwssite Politico lanceerde gisteren zelfs de kandidatuur van de premier Charles Michel als opvolger van Tusk op de Europese Raad. Het is een publiek geheim dat Michel, die in België wellicht uitgezongen is als premier, al langer campagne voert voor een Europese topjob. Maar een Belg zo kort na de eerste Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, lijkt moeilijk verteerbaar voor de andere lidstaten.

De naam van Michel is ook de enige die, al dan niet bewust, is uitgelekt. Dat is niet goed. Bij de vorige edities van de jobcarrousel vielen de namen die bij het begin opdoken altijd als eerste weg. Van Rompuy kon zijn kandidatuur lang genoeg onder water houden. Die strategie passen ook de Nederlandse premier Mark Rutte en Merkel toe.