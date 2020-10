Europese top luidt moment van de waarheid voor brexit

Klom de Britse premier Boris Johnson te hoog in zijn boom om een handelsakkoord met Europa te maken? Op de top van donderdag dreigt de Franse president Emmanuel Macron de Europese brexittoon alvast te verharden.

De 27 Europese leiders zakken donderdag en vrijdag af naar Brussel, ondanks de bloedrode kaart van besmettingen in ons land. De pandemie is niet het enige element dat een 'moeilijke context' creëert, zoals Europees Raadsvoorzitter Charles Michel zelf toegeeft in zijn uitnodigingsbrief. Interne verdeeldheid is troef in Europa.

De Europese onmacht is eclatant in het buitenlands beleid. Michel houdt vrijdag vrij voor een strategische discussie over de relaties met Afrika. Maar de kans is groot dat niet Afrika, maar oplopende spanningen met machtige buren als Turkije en Rusland de discussie domineren.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis aast op Europese sancties tegen Turkije, dat 'provoceert' met het sturen van een 'onderzoeksschip' in Griekse wateren. Twee weken geleden liet Mitsotakis die eis vallen, nadat Turkije hetzelfde onderzoeksschip had teruggetrokken uit de betwiste zone. De oostelijke Middellandse zee is op zich al een geopolitiek kruitvat. Het conflict tussen Azerbeidjan en Armenië over de enclave Nagorno-Karabach en de exploratie naar olie- en gasvelden heeft de oude vijandigheden nog verder aangewakkerd.

We zijn niet bereid de onaanvaardbare manier waarop de Europese Unie de vergiftigingszaak van Alexej Navalny behandelt, te tolereren. Kremlin

Ook de relatie met de Russische president Vladimir Poetin staat onder druk. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken kondigden maandag sancties aan tegen de personen die verantwoordelijk geacht worden voor de vergiftiging van oppositieleider Alexej Navalny. Het Kremlin reageert gepikeerd: 'We zijn niet bereid de onaanvaardbare manier waarop de Europese Unie de vergiftigingszaak van Alexej Navalny behandelt, te tolereren.'

Klimaat en brexit

Nog pijnlijker is de interne Europese verdeeldheid over twee onderwerpen die cruciaal zijn voor de Europese toekomst: de ambities voor het klimaat en een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over handel en toekomstige samenwerking. Die onderwerpen domineren de Europese Raad donderdag.

De Franse president Emmanuel Macron wil zijn vissers en de Europese leiders tonen dat Europa niet met zich laat sollen. Maar dat is niet de stijl van de Duitse kanselier Angela Merkel.

Brexitonderhandelaar Michel Barnier zal de Europese leiders toelichten hoe realistisch een akkoord met Londen over handel en vis is. De Europese boodschap zal vrij hard zijn: er is nog een hele afstand te overbruggen. Tot nu kon Londen de Europese eenheid niet breken. Maar vooral de Franse president Emmanuel Macron wil zijn vissers en de Europese leiders tonen dat Europa niet met zich laat sollen. En dat is niet de stijl van de Duitse kanselier Angela Merkel.

Het debat over ambitieuzer klimaatdoelen, een vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent, in plaats van 40 procent, wordt eveneens moeilijk. Die knoop moet in december doorgehakt worden als Europa de leidersrol in de wereld wil houden wat het klimaat betreft. Dus hoopt Charles Michel op het diner donderdagavond de harde kantjes van dit debat te schaven.