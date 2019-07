Europese top over topjobs opgeschort tot dinsdag

Na meer dan vijftien uur vergaderen zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de topjobs. Dinsdag om 11 uur volgt een nieuwe poging.

Op de Europese top in Brussel zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de EU28 er maandag na een marathonzitting opnieuw niet in geslaagd de knoop over de topjobs door te hakken.

Op tafel lag maandagmorgen het volgende voorstel:

Premier Charles Michel volgt Federica Mogherini op als chef buitenland van de Europese Unie.

volgt Federica Mogherini op als chef buitenland van de Europese Unie. De Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans volgt Jean-Claude Juncker op als voorzitter van de Europese Commissie.

volgt Jean-Claude Juncker op als voorzitter van de Europese Commissie. De Bulgaarse Kristalina Georgieva , die nu de Wereldbank leidt, volgt Donald Tusk op als voorzitter van de Europese Raad.

, die nu de Wereldbank leidt, volgt Donald Tusk op als voorzitter van de Europese Raad. De Duitser Manfred Weber volgt Antonio Tajani op als voorzitter van het Europees Parlement.

Maar over dat plaatje is geen overeenstemming gevonden. De top wordt nu opgeschort en herbegint dinsdag om 11 uur.

Timmermans

Centraal in de discussie staat de vraag of de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans Jean-Claude Juncker kan opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Ergens is dat verbazend, omdat Timmermans' sociaaldemocratische fractie pas als tweede uit de verkiezingen kwam, na de centrumrechtse EVP.

De Hongaarse premier Viktor Orban stuurde zondag een brief naar de andere leden van de EVP dat hij de aanstelling van Timmermans 'een historische vergissing' zou vinden.

Eerder deze maand bleek echter dat de kandidaat van de EVP, de Duitser Manfred Weber, onvoldoende steun kon verzamelen bij de staatshoofden en regeringsleiders van de EU28. Duits kanselier Angela Merkel kwam daardoor op een vorige top lijnrecht tegenover de Franse president Emmanuel Macron te staan.

Osaka

Merkel wisselde daarop het geweer van schouder. Dat gebeurde afgelopen weekend, op de G20 in het Japanse Osaka. Daar waren ook de voorzitter van de Raad, Donald Tusk, de Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse en Nederlandse premier aanwezig. Ze sloten een compromisvoorstel, waarbij Timmermans voorzitter van de Commissie zou worden.

Terug in Brussel stootte dat compromis op verzet bij de EVP. Daar vinden sommigen dat Merkel te snel de EVP-kandidaat laat vallen. Bovendien ligt Timmermans slecht in Oost-Europa, waar hij de voorbije vijf jaar vanuit de Commissie herhaaldelijk Polen en Hongarije op de vingers tikte omdat ze de rechtsstaat niet respecteerden. De Hongaarse premier Viktor Orban stuurde zondag een brief naar de andere leden van de EVP dat hij de aanstelling van Timmermans 'een historische vergissing' zou vinden.

Michel

Uiteindelijk kwam Timmermans toch weer in poleposition te liggen. De top werd een armworsteling waarbij kandidaten werden opzijgeschoven, opnieuw opdoken en dan toch weer op een veto botsten. En dat had dan weer impact op de globale puzzel, die een evenwicht moet vormen tussen Oost- en West-Europa, tussen de grote partijen en tussen man en vrouw. In die zoektocht kwam maandag, na meer dan een etmaal onderhandelen, premier Charles Michel plots als topkandidaat uit de bus om de nieuwe chef buitenland van de EU te worden.