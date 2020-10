Europese top speelt 'tien kleine negertjes'

De snel oplopende tweede coronagolf maakte van de Europese top in Brussel een afvallingskoers. Hoe verstandig is het samenbrengen van leiders uit heel Europa in coronarode tijden?

De Finse premier Sanna Marin stapte vrijdagochtend vervroegd op uit de Europese top in Brussel. Ze had woensdag bij een zitting van de commissie buitenlandse zaken in haar parlement contact gehad met een nationalist van de partij Ware Finnen die positief testte. De Zweedse premier Stefan Löfven mocht de Finse belangen behartigen.

Enkele uren na de start donderdag verliet Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen al preventief de top, nadat bekend was geraakt dat een van haar naaste medewerkers positief was getest. Von der Leyen liet zich niet vervangen, ook niet vrijdag toen het over de relaties met Afrika en Turkije ging. De Europese chef buitenland, Josep Borrell, zit immers eveneens in quarantaine.

Marin, Von der Leyen en Borrell lijken de zoveelste strofe in het aftelrijmpje van de 'tien kleine negertjes' op de top. De Poolse premier Mateusz Morawiecki ging zelfs het vliegtuig naar Brussel niet op. De Tsjechische premier Andrej Babis sprak voor hem in Brussel.

De afwezigheid van de Poolse premier leidde er wel toe dat de discussie over de ambitieuzere klimaatdoelen vlot verliep. Polen is het enige land dat zich niet bekent tot een klimaatneutraal Europa in 2050. Een forse verhoging van de klimaatambitie tegen 2030 ligt in meerdere Oost-Europese 'steenkoollanden' gevoelig, maar ook hier ligt het kalf vooral gebonden in Polen.