Europese wet beschermt klokkenluiders

Europa gaat werknemers of ambtenaren die wantoestanden in hun bedrijf of bij de overheid aanklagen, beschermen tegen ontslag, represailles of vervolging.

Onderhandelaars van het Europarlement en de EU-lidstaten bereikten in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord over een wettelijke bescherming van klokkenluiders in de hele Europese Unie. De maatregel komt er na recente schandalen zoals Dieselgate, het knoeien met uitstoottests van wagens, of de reeks schandalen over belastingontwijking met Luxleaks, Panama Papers en Paradise Papers. 'Wij moeten de dappere mensen die onrechtmatige activiteiten aan de kaak stellen, ondersteunen en beschermen,' beklemtoont Vera Jourova, EU-commissaris voor Justitie.

De nieuwe Europese wetgeving garandeert dat werknemers die corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels melden, worden beschermd tegen vergeldingsmaatregelen zoals ontslag, intimidatie, schorsing of degradatie en tegen gerechtelijke vervolging. Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en steden en overheden met meer dan 10.000 inwoners worden verplicht 'veilige' interne meldprocedures op te zetten.

Aanvankelijk wilden de lidstaten dat klokkenluiders enkel de eigen overheid of interne rapporteringskanalen mochten gebruiken om wantoestanden aan te klagen. Het Europees Parlement vroeg en kreeg ook publieke kanalen om mistoestanden te melden. België leunde nauw aan bij de positie in het Europarlement.

Luxleaks

In principe worden klokkenluiders aangemoedigd om eerst de interne rapporteringskanalen te gebruiken. Maar bij dreigend gevaar voor het algemeen belang en wanneer de bevoegde overheid niet gepast ingrijpt, mag de klokkenluider met zijn informatie naar buiten komen.

De bescherming geldt ook als klokkenluiders naar onderzoeksjournalisten stappen. Antoine Deltour, ontslagen werknemer bij PwC, lekte informatie over voordelige fiscale rulings in Luxemburg aan de pers. Dit resulteerde in 2014 in het het eerste grote schandaal over belastingontwijking, Luxleaks, onder meer via deze krant. Deltour werd in Luxemburg veroordeeld wegens heling, ook in beroep. Collega's, familieleden of onderzoeksjournalisten die de klokkenluiders helpen, worden eveneens beschermd.