Europese wetenschappers vragen soepelere regels voor genbewerking

De wetenschappers vragen de Europese Unie in een open brief om soepelere regels rond genbewerkingstechnieken, zoals CRISPR. Het Europees Hof van Justitie legde vorig jaar strenge voorwaarden op aan de nieuwe ggo-technieken, maar die zijn nefast voor het onderzoek naar een duurzamere landbouwproductie, klinkt het.

Meer dan 124 onderzoeksinstituten voor planten in heel Europa, onder meer ook het Belgische VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), trekken in een open brief aan de Europese instellingen aan de alarmbel. De strenge regels rond allerlei vernieuwende technieken voor genetisch gemodificeerde gewassen, zoals CRISPR, zijn nefast voor het onderzoek naar een duurzamere landbouw en voedselproductie, klinkt het.

Even terugspoelen naar juli vorig jaar. Het Europees Hof van Justitie besliste toen dat nieuwe genbewerkingstechnieken zoals CRISPR onder de richtlijn voor genetisch gemodificeerde organismen, of ggo's, vallen. Daarvoor waren er voor nieuwe mutganese-technieken - waarbij genen van een organisme worden aangepast met bijvoorbeeld straling of chemische stoffen - geen duidelijke regels. Het gevolg is dat voor CRISPR en aanverwanten strenge regels van kracht zijn, wat nieuwe ontwikkelingen in het veld moeilijker maakt.