Europol rolt bende op die beroemdheden 100 miljoen lichter maakte

In een groot internationaal onderzoek is een bende opgerold die zowat 100 miljoen dollar heeft buitgemaakt bij allerlei beroemdheden. Dat meldt de Europese politiedienst Europol, die het onderzoek coördineerde. In totaal werden tien mensen opgepakt.

Het gaat om hackers die illegaal in smartphones binnendrongen en daar geld, cryptomunten en persoonlijke informatie bemachtigden. Ze deden dat via simswapping, een techniek waarmee ze de smartphone van hun slachtoffers overnamen door de oorspronkelijke simkaart te deactiveren en het telefoonnummer naar een eigen simkaart over te zetten. Vaak misleiden ze daarbij de providers of kopen ze medewerkers van telecombedrijven om.