Eurozone zit weer in recessie

De economie van de eurozone is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Voor echt herstel is het wellicht wachten tot de zomer, als de vaccinatie en de heropening verder zijn opgeschoten.

De derde coronagolf, die sinds eind vorig jaar over Europa rolt, eist ook economisch een zware tol. De lockdowns en andere beschermende maatregelen zetten een stevige rem op de private consumptie. Het herstel van de Europese economie heeft daardoor flinke vertraging opgelopen.

Het gezamenlijk bruto binnenlands product van de 19 landen die de euro hanteren, was in de eerste drie maanden van het jaar 0,6 procent kleiner dan in het vierde kwartaal, maakte Eurostat in een eerste raming bekend.

-1,8% De economie van de eurozone is nu 1,8 procent kleiner dan in het eerste kwartaal van 2020.

De krimp is iets kleiner dan de -0,8 procent waarvoor economen vreesden, maar ongemeen zwak in vergelijking met de Verenigde Staten. Daar veerde de economie met 6,4 procent op jaarbasis op, raakte donderdag bekend. De economie van de eurozone is nu 1,8 procent kleiner dan in het eerste kwartaal van 2020. Het was aan het einde van dat kwartaal dat de coronacrisis uitbrak.

Omdat de economie van de eurozone in het vierde kwartaal al met 0,7 procent was teruggedeinsd, belandt ze weer in een recessie.

De cijfers voor de hele Europese Unie zijn nauwelijks beter: een krimp van 0,4 procent in het eerste kwartaal en van 1,7 procent jaar op jaar.

Duitsland

Voor de slechtste economische prestaties tekenden Portugal (-3,3%) en Letland (-2,6%). Maar de slechte beurt van de grootste economie van de eurozone, de Duitse, weegt het zwaarst. De economie van onze oosterburen kende een dip van 1,7 procent, wat slechter is dan de -1,5 procent die was verwacht.

Dat is grotendeels te wijten aan de lockdown die Berlijn instelde wegens de zware derde coronagolf. Winkels waren dicht of amper geopend, wat de privéconsumptie fnuikte. Daarnaast hadden veel consumenten grote aankopen al eind 2020 gedaan om te kunnen profiteren van de tijdelijke btw-verlaging van 1 juli tot 31 december. De bouwsector had met erg koud weer af te rekenen, terwijl de autosector met een tekort aan halfgeleiders kampt.

Andere grote Europese economieën die achteruitboerden, waren Italië (-0,4%) en Spanje (-0,5%). Frankrijk verraste door 0,4 procent te groeien.