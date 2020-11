Ex-Labour-leider Corbyn in parlement niet meer welkom in partijfractie

Ex-Labour-leider Jeremy Corbyn kan in het Britse parlement niet langer zetelen als lid van de sociaaldemocratische fractie. De demarche dreigt een oorlog in de partij te ontketenen.

In het Verenigd Koninkrijk blijven de beschuldigingen van antisemitisme hommeles veroorzaken bij de oppositiepartij Labour. De spanningen tussen het kamp rond huidig leider Keir Starmer en de linksere vleugel rond ex-leider Jeremy Corbyn lopen weer op nu besloten is dat de oud-vakbondsleider in het parlement niet langer kan zetelen als lid van de Labour-fractie.

De poppen waren eind vorige maand aan het dansen gegaan nadat de Equality and Human Rights Commission (EHRC) - een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de naleving van wetten over gelijkheid en non-discriminatie in het Verenigd Koninkrijk - had uitgepakt met een vernietigend oordeel over de behandeling van klachten over antisemitisme in de partij onder het vijfjarige leiderschap van Corbyn. ‘Labour heeft onwettige daden gesteld en beging onvergeeflijke fouten. Die waren niet zozeer het gevolg van onbekwaamheid, maar vloeiden voort uit de onwil om het antisemitisme aan te pakken’, luidde het.

Schorsing

De 71-jarige Corbyn was het evenwel niet eens met bepaalde conclusies in het rapport. Hij verweet critici in zijn eigen partij en de media dat ze 'de problematiek van het antisemitisme onder zijn leiderschap' overdreven. De uitspraken leidden tot een schorsing als partijlid.

Dit is een foute beslissing. Deze stap zal nog meer verdeeldheid zaaien in de partij. John McDonnell Bondgenoot Jeremy Corbyn

Vlak voor het bestuursorgaan van Labour zich dinsdag boog over de opschorting van Corbyns lidmaatschap, pakte de ex-leider uit met een communiqué om zijn uitspraken van vorige maand te 'verduidelijken'. 'De bezorgdheden rond antisemitisme zijn niet overdreven. Wat ik wilde zeggen, is dat de overgrote meerderheid van Labour antiracistisch is en fel gekant tegen antisemitisme.'

Kort daarop besloot het bestuursorgaan van de sociaaldemocratische partij Corbyns schorsing als lid op te heffen. Maar in de parlementsfractie blijft hij voorlopig persona non grata, maakte partijleider Starmer woensdag duidelijk.

Daden

'De reactie van Corbyn op het rapport heeft ons werk en het vertrouwen in Labours strijd tegen antisemitisme ondermijnd en vertraagd. 'Sinds ik partijleider geworden ben, is de uitroeiing van het antisemitisme binnen Labour een missie. Ik weet dat ik op mijn daden afgerekend word, niet op mijn woorden', klonk het op Twitter. Hij liet de deur wel op een kier staan. 'Ik blijf de situatie bestuderen.'