Ex-premier Renzi stort Italiaanse regering in crisis

De regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte wankelt. De crisis ontstond nadat ex-regeringsleider Matteo Renzi de ministers van zijn partij uit het kabinet teruggetrokken heeft.

Als de kroniek van een aangekondigde crisis. Zo vallen de recente ontwikkelingen in de Italiaanse politiek te omschrijven. Al maanden dreigde voormalig premier Matteo Renzi ermee zijn steun aan de regering van Giuseppe Conte op te zeggen. Woensdagavond maakte hij dat dreigement tijdens een persconferentie hard. 'De ministers van Italia Viva (de partij van Renzi, red.) verlaten de bestuursploeg', stelde de Florentijn.

Nadat de uiterst rechtse politicus Matteo Salvini in de zomer van 2019 de stekker getrokken had uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging, ging die anti-establishmentpartij uiteindelijk in zee met haar aartsrivaal, de centrumlinkse Democratische Partij (PD), om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Ook de nieuwe partij van Renzi, een ex-leider van de PD, stapte mee in het avontuur om het kabinet aan een meerderheid in de senaat te helpen.

Nadat Italië de eerste coronagolf bedwongen had, belandden Conte en Renzi al snel op ramkoers. Onder meer over de besteding van de miljarden uit het Europese herstelfonds zaten ze niet op dezelfde lijn. Dat maakte de ex-burgemeester van Firenze woensdag tijdens de persconferentie nog eens duidelijk.

Politieke crisis

'Het land moet veel meer doen om problemen in het onderwijs en rond infrastructuur aan te pakken. Ook in de bestrijding van het coronavirus is ruimte voor verbetering', klonk het.

Ik beschouw het als een moedige daad om nu mijn ministers terug te trekken. We spelen geen spel. Democratie is geen realityshow. Matteo Renzi Leider Italia Viva

Renzi reageerde verrast op de vraag of het wel verantwoord is om het land in een politieke crisis te storten, nu de derde economie van de eurozone met moeite de nieuwe coronaopstoot onder controle krijgt en met een serieuze recessie kampt. 'Ik beschouw het als een moedige daad om nu mijn ministers terug te trekken. We spelen geen spel. Democratie is geen realityshow.'

De ex-premier zei er het volste vertrouwen in te hebben dat president Sergio Mattarella weet hoe hij met de gevolgen van zijn beslissing moet omgaan. In Italië leidt de val van een regering niet automatisch tot nieuwe verkiezingen.