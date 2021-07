Ex-premier Tusk maakt comeback in Polen

De vroegere Poolse premier en voormalig Europees 'president' Donald Tusk is aangesteld tot nieuwe leider van de belangrijkste oppositiepartij in Polen.

De vroegere Europese 'president' Donald Tusk (64) maakt een opmerkelijke comeback in zijn thuisland Polen. Tusk is zaterdag aangesteld als nieuwe voorzitter van de conservatief-liberale oppositiepartij Platforma Obywatelska (Burgerplatform).

Tusk, die in de jaren '80 actief was bij de Poolse vakbond Solidarność, behoorde in 2001 tot de mede-oprichters van het Burgerplatform. In 2007 volgde hij de rechtse populist Jarosław Kaczyński op als premier van Polen. Die post behield Tusk tot hij in 2014 werd benoemd tot voorzitter van de Europese Raad, als opvolger van de Belg Herman Van Rompuy. Tusk, die bekend staat om zijn uitgesproken meningen, kreeg in die functie onder meer de immigratiecrisis en de Brexit op zijn bord.