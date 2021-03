Ex-vertegenwoordigster Catalonië bij EU meldt zich in Spanje bij justitie

Meritxell Serret, tot begin deze week de Catalaanse vertegenwoordigster bij de Europese Unie, heeft zich donderdag bij het hooggerechtshof in Madrid gemeld.

De voormalige vertegenwoordigster van Catalonië bij de Europese Unie, Meritxell Serret, heeft zich vrijwillig bij het hooggerechtshof in Madrid gemeld. Spanje wil haar vervolgen voor haar mogelijke rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces.

Drie jaar en vier maanden nadat ze samen met de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en drie andere Catalaanse oud-ministers in het geheim naar België afgereisd was, is Meritxell Serret Aleu naar Spanje teruggekeerd. Dat raakte donderdagmiddag bekend.

De 45-jarige politicologe was in het najaar van 2017 op de radar van de Spaanse justitie beland omdat ze ten tijde van het referendum over Catalaanse afscheuring en de kortstondige onafhankelijkheidsverklaring regiominister van Landbouw was. Volgens Madrid maakte Serret zich schuldig aan verduistering van overheidsgeld en ongehoorzaamheid.

Parlementszitje

Terwijl verschillende oud-collega's uit de regering-Puigdemont zich in 2019 voor de rechter moesten verantwoorden voor hun aandeel in het onafhankelijkheidsproces, was Serret de voorbije jaren de Catalaanse vertegenwoordigster bij de Europese Unie. Eerder deze week liet ze weten die functie te zullen neerleggen.

Bij de Catalaanse verkiezingen van 14 februari had de politica van de links-nationalistische partij Esquerra Republicana (ERC) een gooi gedaan naar een zitje in het regioparlement in Barcelona. Met succes. 'Dat mandaat wil ik nu opnemen', liet Serret begin deze week weten.

Maar voor ze voluit kan focussen op dat parlementaire werk, valt nog een juridische horde te nemen. Hoewel de Spaanse justitie ons land nooit om haar uitlevering vroeg, bleef de ex-minister wel in het vizier liggen van Madrid. Een nationaal aanhoudingsbevel bleef al die tijd van kracht.

Geldstraf

Donderdagvoormiddag meldde Serret zich, samen met haar advocaat, vrijwillig bij het Spaanse hooggerechtshof in Madrid. Dat liet weten haar 'zeer binnenkort' te zullen ondervragen. In afwachting daarvan blijft ze op vrije voeten.

Op verduistering van overheidsgeld en ongehoorzaamheid staan niet alleen geldstraffen. Wie schuldig bevonden wordt, kan voor twee jaar het verbod opgelegd krijgen om openbare functies uit te oefenen.