Ex-wielrenner Raymond Poulidor overleden

Poulidor lag sinds 8 oktober in het ziekenhuis wegens oververmoeidheid.

De voormalige topwielrenner was in de jaren '60 en '70 enorm populair bij onze zuiderburen en droeg als bijnaam 'de Eeuwige Tweede', omwille van zijn vele podiumplaatsen in de Tour de France, een wedstrijd die hij nooit kon winnen.