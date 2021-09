Extra beveiliging voor Mark Rutte na dreiging Mocro-maffia

De Nederlandse ontslagnemende premier Mark Rutte krijgt zware beveiliging na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Hij wordt extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. De dreiging komt uit de hoek van de georganiseerde misdaad, schrijft De Telegraaf.

Verscherpte beveiliging

'Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen', aldus een woordvoerder van de RVD. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil niet op het bericht reageren.

Peter R. de Vries

In Amsterdam werd deze zomer misdaadjournalist Peter R. de Vries op klaarlichte dag neergeschoten. Vermoed wordt dat de moord gebeurde in opdracht van drugscrimineel Ridouan Taghi, die in Nederland terecht staat voor liquidaties in het drugsmilieu. De Vries was nauw betrokken bij dat proces, omdat hij er vertrouwenspersoon was voor een kroongetuige tegen Taghi.