Extra uitgaven centraal voor nieuwe Italiaanse regering

Dat blijkt uit het gezamenlijke beleidsprogramma dat de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) dinsdag presenteerden.

De M5S en de PD raakten het eens over een beleidsprogramma. Dat bestaat uit de plannen die de basis moeten vormen voor een regeringscoalitie met die twee partijen. Ontslagnemend premier Giuseppe Conte hoopt in de loop van deze week een regeerakkoord rond te hebben en zijn nieuwe ploeg te kunnen voorstellen.

Beide partijen kondigen aan de begroting in te zetten om de stilgevallen economie nieuw leven in te blazen. Lees: ze willen de door Europa opgelegde begrotingsdiscipline even lossen. In hun ontwerpprogramma roepen de M5S en de PD Brussel alvast op de 'excessieve rigiditeit' van de begrotingsregels te versoepelen.

De nieuwe regering-Conte wil de minimumlonen opkrikken en een geplande btw-verhoging in januari op de lange baan schuiven. Er moet ook een extra 'webtaks' komen voor multinationals. En de uitgaven voor onderwijs, welzijn en onderzoek gaan omhoog. Er wordt ook gewerkt aan een overheidsbank voor de ontwikkeling van het arme zuiden.

Rechts-populisten

De protestpartij M5S en de sociaaldemocratische PD rolden voorheen nog vechtend over straat, maar willen nu toch samen het land besturen. Zo kunnen ze voorkomen dat vervroegde verkiezingen worden gehouden. Dat was de wens van de rechts-populistische Lega. Die partij regeerde eerst met M5S, maar trok de stekker uit de coalitie.

Het gezamenlijke programma werd dinsdag voorgesteld vlak nadat de M5S een interne stemming opende onder de partijleden. Ze kunnen tot 18 uur via het internet voor of tegen de nieuwe coalitie stemmen. Volgens een peiling zou iets meer dan de helft van de aanhangers zijn goedkeuring geven. Bij de PD is er steun van 69 procent van de leden.

'Dit is een bijzonder delicaat moment voor het land', zei de M5S dinsdag in een blogpost. 'We moeten dit aanpakken door te focussen op de belangen en noden van de burgers en van de gemeenschap die we samen vormen.'