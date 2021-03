Extreemrechts breekt door cordon in Europees Parlement

Voor het eerst krijgt een Europees Parlementslid van de extreemrechtse ID-fractie in het Europees Parlement de leiding over wetgevend werk. Maar een democratisch front maakt de doorbraak van het cordon meteen onschadelijk.

Tot nog toe bestond in het Europees Parlement een cordon sanitaire voor extreemrechtse partijen: hun Europese Parlementsleden konden wel initiatiefrapporten opstellen, maar kregen nooit de verantwoordelijkheid over echte EU-wetgeving als rapporteur. Maar bij een recente verdeling van wetgevingsrapporten liep het mis. Stefania Zambelli van de Italiaanse partij Lega werd aangeduid als rapporteur voor de aanpassing van EU-wetgeving die werknemers op de werkvloer beschermt tegen kankerverwekkende stoffen. De eerste doorbraak van het cordon was een feit.