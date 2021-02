Felle repressie legt nervositeit Kremlin bloot...

De harde onderdrukking van de protestgolf in Rusland verraadt de zenuwachtigheid van president Vladimir Poetin. 'Veel Russen lijken een angstdrempel te hebben overschreden', zegt Ruslandexperte Ria Laenen.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny riskeert voor drieënhalf jaar de gevangenis in te vliegen wanneer hij dinsdag voor de rechter verschijnt. Volgens de aanklagers hield hij zich niet aan de meldplicht na een voorwaardelijke veroordeling wegens fraude. De rechtszaak dreigt de confrontatie tussen de oppositie en het Kremlin op de spits te drijven, na twee weekends van grootschalige protesten voor de vrijlating van Navalny.

'Het viel mij op dat zoveel mensen het afgelopen zondag aandurfden op straat te komen ondanks de intimidatie door de autoriteiten', zegt Ria Laenen, docent Russische en Euraziatische Politiek aan de KU Leuven. Bij de protesten demonstreerden tienduizenden burgers in zowat 140 steden, waarbij ze soms temperaturen van -50° trotseerden. En overal stonden de demonstranten tegenover een enorme politiemacht.

5.000 Arrestaties Bij de protesten afgelopen zondag pakten de Russische ordediensten ruim 5.000 mensen op.

'Veel Russen lijken een angstdrempel te hebben overschreden', zegt Laenen. De ordediensten pakten zeker 5.000 mensen op, meldden mensenrechtenactivisten. En daarbij gingen ze bijzonder hardhandig te werk. Demonstranten werden in overvolle politiebussen afgevoerd, waarbij sommigen het bewustzijn verloren. Op videobeelden was te zien hoe agenten betogers hardhandig op de grond werkten en stroomstootwapens gebruikten.

Wit-Rusland

De felle repressie verraadt zenuwachtigheid in het Kremlin. Dat heeft veel te maken met de protestgolf die sinds augustus vorig jaar over het naburige Wit-Rusland spoelt. De Wit-Russen demonstreerden massaal tegen het gesjoemel dat dictator Alexander Loekasjenko bij de presidentsverkiezingen aan de macht hield. Telkens zo'n onvrede opborrelt in de achtertuin van Moskou, zoals onlangs in Oekraïne en Georgië, slaat het alarm in het Kremlin aan.

'Wees maar zeker dat de gebeurtenissen in Wit-Rusland niet onopgemerkt zijn gebleven voor de doorsnee-Rus', zegt Laenen. Zij zag de voorbije dagen sporen van het Wit-Russische protest in de demonstraties tegen het regime van president Vladimir Poetin. 'Het ging vaak om heel simpele dingen, zoals autobestuurders die net als in Belarus claxonneerden. Of betogers in een verre uithoek van Rusland die zwaaiden met de rood-witte Wit-Russische vlag, het symbool van de oppositie.'

De stress in het Kremlin wordt aangewakkerd door het besef dat de populariteit van Poetin een deuk heeft gekregen. 'Tot recent was het bewind relatief gerust dat het de bevolking achter Poetin kon krijgen,' zegt Laenen, 'maar dat lijkt niet langer een zekerheid.' En dus bestaat de kans dat het regime hardhandig ingrijpt, zoals in 2012 gebeurde bij de protestgolf na de omstreden parlementsverkiezingen.

Volslagen onbekende

In tegenstelling tot bijna tien jaar geleden heeft het protest nu wel een gezicht: Aleksej Navalny. Laenen waarschuwt er meteen voor dat zijn rol niet overschat mag worden. 'Ik krijg vaak de vraag of Navalny de man is die Poetin zal omverwerpen en of hij de volgende president wordt. De waarheid is dat Navalny voor een groot deel van de Russen een volslagen onbekende is. De staatsmedia, die voor velen de enige informatiebron zijn, zwegen hem lange tijd dood. Al is dat recent aan het veranderen.'

Ik krijg vaak de vraag of Navalny de man is die Poetin omver zal werpen. Ria Laenen Hoogleraar Russische politiek KU Leuven

Navalny is al jaren een luis in de pels van Poetin, maar sinds kort gaat het hard tegen hard. Rusland zat vermoedelijk achter de vergiftiging die de oppositieleider eind augustus bijna het leven kostte. Was het toeval dat dat gebeurde vlak na het uitbreken van de Wit-Russische protesten? Wou Moskou het besmettingsgevaar indammen door Navalny uit te schakelen? Laenen: 'Ik weet het niet, maar de timing was redelijk frappant. Ik zag de vergiftiging als een poging om de oppositie af te schrikken.'

Film op YouTube

Met zijn terugkeer uit Duitsland, begin januari, verhoogde Navalny de inzet. Hij werd meteen na aankomst opgepakt en dat wist hij maar al te goed. De demarche van het regime versterkte alleen maar het imago van Navalny als de moedige opposant. En zelfs na zijn opsluiting bleef hij de onvrede opstoken, door bijvoorbeeld op te roepen tot betogingen. Hij smeet ook een film op YouTube - die inmiddels ruim 100 miljoen keer bekeken is - over een geheim paleis van Poetin, als symbool voor diens corrupte praktijken.

Het paleis van Poetin