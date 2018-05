Filantroop Soros verlaat Hongarije om repressie

Soros’ Open Society Foundations (OSF) gooide dinsdag de handdoek in de ring. Na een aanslepende confrontatie met de Hongaarse rechts-populistische premier Viktor Orbán kondigde de stichting aan haar hoofdkwartier in Boedapest op te doeken en te verhuizen naar Berlijn. In een verklaring verwees OSF naar het ‘repressievere politieke en juridische klimaat in Hongarije’.

Via OSF financiert Soros niet-gouvernementele organisaties in Hongarije en andere landen. De stichting heeft als missie ‘het opbouwen van levendige en tolerante democratieën waar regeringen verantwoording afleggen en openstaan voor de deelname van alle burgers’. OSF is sinds 1984 actief in Hongarije, dat toen nog in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie lag.