Financiële boost voor 'groen' herstel EU

Een klimaatneutraal Europa tegen 2050: dat streefdoel loopt als een rode draad door de plannen voor een Europees herstelfonds van 750 miljard en de meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar. 'We moeten er zeker van zijn dat de investeringen die we doen ons in de 21ste eeuw brengen, en ons niet opsluiten in een verouderde wereld', argumenteert Frans Timmermans, de nummer twee van de Europese Commissie.