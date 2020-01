Finse plan voor vierdagenwerkweek blijkt fake news

Groot nieuws uit Finland maandag: Sanna Marin, met 34 jaar de jongste premier ter wereld, pleitte er volgens sommige bronnen voor de werkweek in Finland in te korten tot vier dagen van zes uur. Maar dat blijkt niet te kloppen.

Verscheidene media, waaronder het persbureau Belga, berichtten maandag over het vermeende Finse plan. De Tijd nam het bericht over van Belga. Sanna Marin zou voor flexibele uurroosters pleiten waarbij standaard minder wordt gewerkt, om zo meer tijd te kunnen doorbrengen met familie. Maar een telefoontje naar de diensten van de Finse premier leert dat ze dat niet heeft verklaard en het ook niet op de agenda van de regering staat.

De piste voor de vierdagenwerkweek werd enkele maanden geleden geopperd tijdens een debat waar Marin aan deelnam, toen ze nog minister van Verkeer was. Tijdens dat debat ging het enkel om een visie over de toekomst. Marin heeft daar gesproken over mogelijke denkpistes om een vierdagenwerkweek in te voeren of om de werkdagen in te korten tot zes uur. Ze heeft er echter nooit voor gepleit die twee maatregelen tegelijkertijd te introduceren.