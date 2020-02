Forse rekenfout in Nederlands klimaatplan

Een van de maatregelen van het Nederlandse klimaatplan, de vergroening van woningen, zal fors meer kosten dan gedacht.

Nederlandse huiseigenaars en woningcorporaties zullen een pak meer betalen om huizen te vergroenen dan de regering tot nu toe liet uitschijnen. Dat meldt de Nederlandse krant AD donderdag.

Het gaat om veel geld. Het loopt niet in de dubbeltjes of in de eurocenten, maar in de miljarden. Tonny Dijkhuizen Woordvoerder Aedes

'Leugens van de groene Khmer. We zijn keihard voor de gek gehouden en de al schaarse huizen worden zo nog duurder en onbetaalbaarder', tweette PVV-leider Geert Wilders. Ook Thierry Baudet van het Forum voor Democratie liet van zich horen. 'Helaas krijgen we wéér gelijk over de astronomische kosten van de absurde transitie', reageerde hij. Beide partijen liggen niet wakker van de klimaatverandering.

Goedkoop gas

De vergroening van de Nederlandse woningen is een van de maatregelen uit het klimaatakkoord, dat in de zomer van 2019 werd aangenomen. De Nederlandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties spraken daarin af de uitstoot de komende tien jaar te halveren. Een resem maatregelen - van een fors hogere gasprijs, over een vergroening van de land- en tuinbouwsector tot de belofte om in 2030 enkel nog elektrische auto's te verkopen - moet dat verzekeren.

Voor de huizenmarkt is de ambitie om tegen 2030 1,5 miljoen huizen te vergroenen. Het gaat om een grote omschakeling, want door de aanvoer van goedkoop gas uit Groningen worden in Nederland disproportioneel veel woningen met gas verwarmd en zijn veel huizen slecht geïsoleerd. Tegen 2050 moeten alle 8 miljoen huizen zonder uitstoot van CO2 verwarmd en gekoeld worden.

Foute berekening

De regering voorziet in steun, maar de cijfers waarop ze zich baseert zijn veel te laag ingeschat, blijkt nu. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat uitrekende hoeveel een vergroening moet kosten, erkende donderdag dat het niet met alle kostenposten rekening heeft gehouden. Het vergat de extra kosten die aannemers aanrekenen en hield geen rekening met de gestegen bouwkosten.