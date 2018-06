Francken: 'Zonder oplossing migratie binnen enkele jaren geen EU meer'

'Als Europa dit migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en een paar jaar', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Federaal staatssecretaris voor Migratie Theo Francken toonde zich dinsdag pessimistisch over het Europese migratiebeleid. Volgens hem zit het overleg over nieuwe regels vast en mist het debat de cruciale vragen. Als het zo doorgaat en er komt geen oplossing, bestaat de Europese Unie niet meer binnen enkele jaar zei hij.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie zijn dinsdag bijeen in Luxemburg. Ze proberen er een akkoord te vinden over nieuwe regels voor de opvang van vluchtelingen in de EU. Op dit moment geldt nog altijd de zogenaamde Dublinverordening: een vluchteling moet asiel aanvragen in het land waar hij of zij de EU binnen komt. Daardoor vallen vrijwel alle lasten op de Zuid-Europese kustlanden, zoals Italië en Griekenland.

Lasten spreiden

De EU-landen proberen sinds de vluchtelingencrisis een uitzondering op die Dublinregels te maken en een klein deel van de lasten te spreiden. Ze spraken af de opvang van 120.000 vluchtelingen te spreiden. Het plan wordt nog altijd gecontesteerd door Oost-Europese landen en blijft grotendeels onuitgevoerd. Zo'n 35.000 mensen kregen al opvang via het plan.

De EU-landen proberen al enkele jaren om de Dublinregels helemaal te wijzigen en de opvang van vluchtelingen sowieso te spreiden. Het is die hervorming die ook dinsdag weer op de agenda staat en bij een doorbraak kan worden afgeklopt op de Europese top eind deze maand. Bij de start van de vergadering schetste Francken dat een uitweg zeer moeilijk ligt. De nieuwe Italiaanse regering verhardt haar standpunt dat andere EU-landen solidair moeten zijn met Italië. De Oost-Europese landen van de Visegrad-groep volharden dat ze niet solidair willen zijn met de rest van de EU.

België is bereid een compromis te maken, zegt Francken, maar alleen als de illegale migratie stopt. 'Europa is een huis. We zijn nu al drie jaar aan het discussiëren over wie in welke kamer moet slapen. Maar het belangrijkste is dat de voor- en de achterdeur dichtgaan.'

'Ik begrijp landen die zeggen: we kunnen toch moeilijk spreken over wie waar slaapt als we niet weten hoeveel mensen er in het huis binnenkomen.' Het debat zit daarom fout, zegt Francken. 'Men focust niet op de essentie.'

Australische aanpak

Francken zegt dat hij daarom pleit voor de Australische aanpak: een absolute stop op illegale migratie. In de plaats moeten veilige, legale migratieroutes komen, waarbij echte vluchtelingen vanuit de vluchtelingenkampen worden binnen gevlogen. En dat mag voor mij meer zijn.' In dezelfde logica pleit Francken ook voor meer opvang in de regio's aan de Europese buitengrenzen en meer geld voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

De keerzijde van dat beleid is dat Europa 'geen illegale bootmigratie meer mag toestaan', zegt Francken. En dat er een deal met Tunesië moet komen, net zoals de EU er eerder al een sloot met Turkije. Wie uit Libië vlucht, zou dan terug gestuurd worden naar Tunesië omdat zo'n terugkeer naar Libië niet mogelijk is. Francken zegt dat hij voor zo'n Tunesië-deal blijft pleiten.

Volgens Francken is dat deel van de deal cruciaal: het is pas als de deur dicht gaat, dat alle landen bereid zullen zijn solidair te zijn.

Om die reden haalde Francken ook opnieuw uit naar ngo's. 'Er loopt heel wat mis met ngo-schepen op de Middellandse Zee. We moeten stoppen met die mensensmokkel alleen maar te stimuleren en de mensensmokkelmaffia rijker te maken. Het moet absoluut stoppen want we zijn onze eigen ondergang aan het creëren. Als Europa dit niet opgelost krijgt, dan is er geen Europese Unie meer binnen dit en een paar jaar.'