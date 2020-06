Frankrijk bant vluchten op korte afstand

De Franse regering is van plan vluchten te verbieden die je op minder dan tweeënhalf uur met de trein kan afleggen. De Franse minister van Milieu, Elisabeth Borne, heeft dat maandag aangekondigd op de radio.

De aankondiging toont hoe de coronacrisis indirect de overheid ertoe aanzet sneller beslissingen te nemen over duurzaamheid. Air France zette vorig jaar al het mes in zijn aanbod van korte vluchten, omdat de concurrentie van hogesnelheidstreinen te groot werd. Die evolutie versnelde toen de luchtvaartgroep 7 miljard euro steun kreeg van de Franse overheid. Als voorwaarde moest het zijn vluchten op korte afstand met 40 procent afbouwen.

De Franse regering wil verhinderen dat andere luchtvaartmaatschappijen in het gat springen dat Air France laat vallen. 'Het is niet zo dat lagekostenmaatschappijen nu kunnen langskomen en hun eigen diensten starten', zei Borne. Onder meer Ryanair en EasyJet vliegen in Frankrijk.