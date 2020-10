Frankrijk belast gewicht van wagens

Met een taks op het gewicht van wagens wil de Franse regering de impact van het autoverkeer op het milieu bestrijden. De maatregel viseert in eerste instantie SUV's, die bijzonder populair zijn.

'De malus op het gewicht die we invoeren, is een sterk en noodzakelijk signaal om de ecologische afdruk van de zwaarste voertuigen beter in rekening te brengen', argumenteert de Franse minister van Ecologische Transitie Barbara Pompili. 'De verzwaring van het wagenpark betekent een hoger verbruik van materialen en energie, meer verontreiniging en minder openbare ruimte.'