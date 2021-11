Frankrijk belegt Europees beraad na drama in Kanaal

De Franse politie houdt een oogje in het zeil in de buurt van Calais.

De Franse regering heeft de Europese Commissie en collega's uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitgenodigd voor spoedoverleg over de migratieproblematiek. 'Alleen een Europees antwoord is zinvol in de strijd tegen de mensensmokkelaars', klinkt het in Parijs.

Een dag nadat Europa opgeschrikt werd door de verdrinking van zeker 27 illegale immigranten in het Kanaal, volgen de crisisvergaderingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk elkaar op. Enkele vragen branden op de lippen. Hoe is dit drama kunnen gebeuren? Wie is verantwoordelijk? En hoe kunnen we dergelijke rampen voorkomen?

Een fraai schouwspel leverde het overleg donderdag niet altijd op. Parijs en Londen schuiven elkaar de zwartepiet toe als de vraag opduikt wie verantwoordelijk is voor de dood van de illegale migranten.

De Fransen wijten het drama aan het 'slechte Britse asielmanagement'. De Britse premier Boris Johnson en zijn troepen wrijven Parijs dan weer aan nooit ingegaan te zijn op het Britse voorstel om 'gezamenlijk op de Franse stranden te patrouilleren' om te verhinderen dat wanhopige vluchtelingen zich aan de gevaarlijke oversteek wagen.

Mensensmokkelaars

Over één zaak zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het wel eens: de mensensmokkelaars moeten harder aangepakt worden. En die strijd is volgens Parijs alleen zinvol als die Europees gevoerd wordt.

Frankrijk is slechts een transitland. Een sterkere samenwerking met België, Nederland en Duitsland, maar ook met het VK en de Europese Commissie, dringt zich op. Emmanuel Macron Franse president

Daarom stuurde de Franse premier Jean Castex donderdag uitnodigingen naar de Europese Commissie en de collega's in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om zondag naar Calais af te zakken voor overleg over de problematiek.

'Tijdens de vergadering kunnen we vastleggen hoe we de juridische, humanitaire en politiesamenwerking versterken om beter te kunnen strijden tegen netwerken van mensensmokkelaars die een sleutelrol spelen in de migratiestromen', klonk het donderdag op Matignon, de ambtswoning van de Franse premier. 'Een Europees antwoord is nodig om deze strijd efficiënt te voeren en duurzame oplossingen te vinden, zeker in de aanpak van smokkelaars.'

België

De diensten van de premier echoden een boodschap die de Franse president, Emmanuel Macron, enkele minuten eerder verspreid had vanuit Kroatië. 'Een sterkere Europese samenwerking dringt zich op in dit dossier. Frankrijk is slechts een transitland. Daarom moeten we onze partners responsabiliseren. Een sterkere samenwerking met België, Nederland en Duitsland, maar ook met het VK en de Europese Commissie, dringt zich op.'

Met België zijn volgens de Franse president deze week al stappen in de goede richting gedaan. Macron verwees naar de bilaterale top die maandag in Brussel plaatsvond tussen Frankrijk en ons land.

Tijdens dat overleg kwamen de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, en de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), tot de conclusie dat Frontex een rol kan spelen om menselijke drama's in het Kanaal en de Noordzee te voorkomen.

Kanaal in de gaten houden